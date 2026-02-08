快訊

北市迎最大民辦都更案！內湖42年海砂屋國宅大翻身 房價上看3倍跳

日媒：自民黨內「高市獨大」 黨內權力平衡丕變

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
8日晚間是日本眾議員大選選情之夜，兼任自民黨總裁的首相高市早苗當晚坐鎮東京中央黨部關注開票結果。法新社
高市早苗領導的自民黨8日在眾議員大選大獲全勝。日本朝日新聞8日報導，該黨將出現「高市一強（高市獨大）」的新政治情勢，其內部的權力平衡也將因此丕變。

去年10月上台的高市藉由這次政治豪賭，讓其政權獲得穩定的政治基礎，她本人的領導力也必將大幅提升，而自民黨內上次有一位領袖獨大的情況，已是兩度拜相、前後執政共約10年的安倍晉三。

日本國會預定18日舉行首相指名選舉，高市毫無懸念會續任首相。除了自民黨內，日本國會也將因她此次大勝出現朝野政黨「一強多弱」的新格局，即自民黨「獨大」，包含和該黨共組執政聯盟的日本維新會，以及「中道改革聯合」、國民民主黨和參政黨等幾個主要在野黨「弱勢」的政治生態。

另，去年10月自民黨總裁（黨魁）選舉時，高市是在黨內大老、前首相麻生太郎領導的黨內派閥「志公會」支持下，才能出乎外界意料擊敗防衛大臣小泉進次郎。選後麻生也被高市投桃報李聘為副總裁，但她在黨公職的人事及政策上，也因此必須顧慮麻生的意見。

不過，在8日勝選後，高市將躋身自民黨內目前最強的「選舉之顏」，不再需要特別顧慮黨內的異議及雜音，不僅麻生，也包含例如前首相岸田文雄及石破茂等黨內的溫和派，而在高市三度挑戰總裁寶座期間，前兩次就分別敗給岸田與石破，石破前年能在總裁選舉第二輪決選逆轉高市的主因之一，也是岸田及其能影響的黨籍議員支持石破。

