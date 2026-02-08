日媒：自民黨內「高市獨大」 黨內權力平衡丕變

高市早苗領導的自民黨8日在眾議員大選大獲全勝。日本朝日新聞8日報導，該黨將出現「高市一強（高市獨大）」的新政治情勢，其內部的權力平衡也將因此丕變。

去年10月上台的高市藉由這次政治豪賭，讓其政權獲得穩定的政治基礎，她本人的領導力也必將大幅提升，而自民黨內上次有一位領袖獨大的情況，已是兩度拜相、前後執政共約10年的安倍晉三。

日本國會預定18日舉行首相指名選舉，高市毫無懸念會續任首相。除了自民黨內，日本國會也將因她此次大勝出現朝野政黨「一強多弱」的新格局，即自民黨「獨大」，包含和該黨共組執政聯盟的日本維新會，以及「中道改革聯合」、國民民主黨和參政黨等幾個主要在野黨「弱勢」的政治生態。

另，去年10月自民黨總裁（黨魁）選舉時，高市是在黨內大老、前首相麻生太郎領導的黨內派閥「志公會」支持下，才能出乎外界意料擊敗防衛大臣小泉進次郎。選後麻生也被高市投桃報李聘為副總裁，但她在黨公職的人事及政策上，也因此必須顧慮麻生的意見。

不過，在8日勝選後，高市將躋身自民黨內目前最強的「選舉之顏」，不再需要特別顧慮黨內的異議及雜音，不僅麻生，也包含例如前首相岸田文雄及石破茂等黨內的溫和派，而在高市三度挑戰總裁寶座期間，前兩次就分別敗給岸田與石破，石破前年能在總裁選舉第二輪決選逆轉高市的主因之一，也是岸田及其能影響的黨籍議員支持石破。