泰國大選泰自豪黨領先 總理阿努廷料將繼續執政

中央社／ 曼谷8日專電
泰國大選初步結果顯示，泰自豪黨總理候選人、泰國現任總理阿努廷有望繼續執政。圖為阿努廷今晚約9時抵達泰自豪黨總部。中央社
泰國大選初步結果顯示，泰自豪黨總理候選人、泰國現任總理阿努廷有望繼續執政。圖為阿努廷今晚約9時抵達泰自豪黨總部。中央社

泰國大選初步結果出爐，現任總理阿努廷領導的泰自豪黨自開票起一路領先。泰媒統計至晚間10時，眾議院500個席次中，泰自豪黨獲198席居首，人民黨得97席。因泰自豪黨未單獨過半，阿努廷須籌組聯合政府，未來合作意向備受矚目。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，截至晚間10時（台灣時間晚間11時），泰自豪黨（BhumjaithaiParty）贏得最多席次，在眾議院500個席次中，共取得198個席次。

代表該黨總理候選人、現任總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）有望繼續執政。阿努廷今晚約9時抵達泰自豪黨總部，滿臉笑容地與妻子擁抱。他預計稍晚將召開記者會。

根據泰國公共電視台統計，人民黨（People’sParty）位居第二，獲97席次；為泰黨（Pheu ThaiParty）位居第三，取得86個席次。目前票數仍持續統計中。

泰自豪黨自開票以來，票數一路領先。不過根據泰媒統計，泰自豪黨席次未單獨過半，因此必須組閣，未來將與哪些政黨合作，備受關注。

選前民調最高的人民黨，票數不如預期。人民黨總理候選人納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）晚間表示，若泰自豪黨擁有籌組下屆政府主導權，人民將不得不擔任反對黨。

他說：「正如我之前提到的，我們不能投票支持泰自豪黨的總理候選人。」

納塔彭表示：「我們並非擁有最多席次的政黨，因此組成政府的程序應該優先考慮最大黨。」他並強調，必須尊重「擁有最多席次的政黨，應獲得優先組成政府的機會」這項原則。

據泰媒數據，席次位居第三的為泰黨稍早也召開記者會對選民表示感謝，並指出，尊重人民的選擇，允許獲勝政黨組成政府。

該黨指出，獲勝政黨可以自由決定其角色和責任，為泰黨將審視選舉結果，並反思從中汲取的經驗教訓。至於是否加入政府，該黨表示將等待獲勝政黨主動聯繫，再進行考慮。

總理 阿努廷 泰國
