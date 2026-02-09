嚇阻中共 美計畫在澳洲部署核動力潛艦

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國海軍維吉尼亞核動力潛艦2025年2月駐泊西澳斯特靈基地。路透
美國海軍維吉尼亞核動力潛艦2025年2月駐泊西澳斯特靈基地。路透

華爾街日報報導，美國海軍計畫在西澳的皇家海軍斯特靈基地（HMAS Stirling）部署至多四艘核動力潛艦，首艘預計二○二七年抵達，目標是強化嚇阻中國大陸，並為美中可能因台灣爆發衝突預作部署，讓北京相信動武代價過高。

對美國來說，位於西澳外島的斯特靈基地可在美中衝突時提供關鍵優勢。相較關島可能在戰事初期遭飛彈攻擊導致基地運作受限，西澳可作為更接近南海與台灣等熱點的潛艦維修備援據點。目前相關維修多在關島、夏威夷珍珠港或美國本土進行，而美國造船能量已吃緊。

澳洲正投入五十六億美元，用於提升斯特靈基地訓練中心、宿舍與潛艦碼頭，還有改善放射性廢棄物處理設施與供電等。在附近的本土地區，澳洲已撥款八十四億美元，在韓德森（Henderson）郊區規畫建造一座維修與造船園區，預計設置大型、最高等級維護作業所需的乾塢。

不過澳洲不允許外國在其領土設置基地，官員對外稱美軍這項部署為「輪調」。澳洲官員預估，約一千二百名人員將從美國與英國調往當地；英國也計畫在斯特靈基地運作一艘潛艦。

這些部署計畫對澳洲是一大考驗，因為澳洲缺乏自行運作核動力潛艦經驗；分析人士指出，乾塢能否如期啟用仍是變數。計畫另有財務與社會面阻力，韓德森郊區施工預料還需投入九十億美元，地方人士也關切放射性廢棄物與軍事人員增加推升房價壓力，並擔心美國潛艦可能讓當地成為攻擊目標。

這波部署屬於美英澳ＡＵＫＵＳ防務協議的一環；依協議，澳洲預計二○三○年代初起，向美國採購維吉尼亞級核動力潛艦，現役仍以柴電潛艦為主，但美國造艦進度遲緩，使外界質疑能否如期出售。

支持者則認為，美國潛艦可協助高度仰賴海運的澳洲在北方重要咽喉要道巡弋；若發生衝突，斯特靈基地也可成為美軍封鎖關鍵航道、掐斷中國貿易的樞紐。

美國前官員、現任雪梨大學美國研究中心執行長葛林（Mike Green）說：「在戰略與作戰層面，這是理所當然的安排。」他指出，儘管中國飛彈可打到斯特靈基地，但距離更遠、攻擊難度更高的條件下，「那座堡壘至關重要」。

澳洲 中共 美國 潛艦
