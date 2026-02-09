泰國大選 三政黨角力

泰國大選8日登場，民調顯示，分別代表保守派、進步派、民粹派的三個政黨，預料都無法取得明確多數，可能會延長政治不確定性。

各家民調對各政黨得票席次的預測都不同，泰國國立發展管理學院的民調估計，執政的保守派泰自豪黨（BJT）將在眾議院的500席中，拿下140-150席，成為國會最大黨，但川登喜大學（SDU）調查預估，進步派的人民黨（PP）將贏得最多席次，奪下165席。

泰國總理阿努廷在去年底泰國與柬埔寨邊境衝突高漲時，為這次提前大選鋪路。分析師說，執政的泰自豪黨領袖算準時機，想藉高張的民族主義拉抬選情。億萬富豪塔信外甥尤德查南所領導的民粹派為泰黨，取得席次雖可能減少，則可能取得110-120席，位居第三。

2023年人民黨贏得選戰，卻在軍方與保守派議員阻擋下，無法組閣，讓為泰黨得以當政。皇室保守派的建制勢力，與受民意支持的民主力量，長期抗爭，釀成持久的不確定局勢，伴隨街頭抗議、暴力事件、軍方政變。