川普6月前要終結俄烏戰爭 美俄也在洽商12兆美元雙邊經濟協議

烏克蘭總統澤倫斯基表示，美國總統川普正推動在6月之前終結俄烏戰爭，美國同時也正和俄羅斯洽談規模約12兆美元的雙邊經濟協議，包含可能烏克蘭的協議內容。

澤倫斯基6日對記者做簡報時表示，川普政府代表團已提出明確時間表，要求在俄烏在6月之前結束戰鬥，並施壓在6月之前於阿布達比進行和平會談，簽署停戰協議。作為推動和平的一環，美方已首度建議，俄烏談判團隊本周之內能在美國本土會談，可能的地點為邁阿密。

根據逐字稿，澤倫斯基表示，美方目前的主要關切為今年稍晚的期中選舉，「我們理解他們將投入所有時間到國內議程」，「他們說他們想在6月前完成一切，也會盡其所能確保戰爭在那之前結束」。他重申，東部領土、及札波羅熱核電廠命運等最敏感的議題，都還沒解決。

他也說，情報單位向他展示一份文件，描繪美俄正在協商、他稱之為「德米崔耶夫方案」（Dmitriev Package）的經濟合作架構，內容草擬28項要點的和平計畫，包含逐步撤消對俄制裁，以及建立俄烏之間的長期經濟發展計畫，規模上看12兆美元。

澤倫斯基表示，「我們不清楚他們雙邊經濟與商業協議的所有內容，但我們正獲得一些相關資訊」，「媒體報等處戳的訊息都顯示，部分環節可能涉及烏克蘭，例如我們的主權與安全」，「我們正明白表態，不會支持任何我們沒有參與、且可能涉及我們的協議」。

川普已提出鬆綁對俄制裁，並恢復俄國經濟合作的可能性，讓莫斯科同意停戰，但俄國總統普丁堅持，俄國一定要達成在烏克蘭的目標。美俄烏官員近幾周已在阿布達比會面兩次，試圖敲定協議，但始終沒有突破。