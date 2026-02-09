2026全球名家瞭望／核武軍備賽的風險升高

核武對全球的威脅，已不再受到彼此同意且接受的規範所約束，而是回到相互報復的局面，將世人推向深淵的邊緣。

冷戰結束以來，現在首次出現核武數量增加，而且更具殺傷力、更多樣、更為脆弱。核武管制會談已經停頓，原有的協議大部分都已到期，或因為各國喪失互信而成為具文。更嚴重的是，各國對核武的發言更具威脅性，且擁有核武國家之間的對抗也更加表面化。

以2025年為例，俄羅斯總統普丁的核武大刀驟然逼近烏克蘭，美國總統川普威脅將恢復核武試爆，中國大陸則是累積戰略核彈。更嚴重的是，印度與巴基斯坦兩個核武國家5月幾乎爆發戰爭。

目前全世界核武國家擁有的核子彈頭超過12,000枚，約4,000枚已配備在飛彈與戰機上，其中約2,000枚處於高度警戒狀態，能在幾分鐘內發射。令人憂慮的是，全球九個核武國家都利用新科技的優勢，將核武兵工廠加速「現代化」。

2020年美國前國防部長裴利與柯利納曾總結核武情勢指出：「川普有絕對的權力發動一場核戰。總統在幾分鐘內，就能動用威力相當於廣島核彈一萬倍以上的核武。他不需要第二意見；這將意味著我們所熟悉的文明將就此終結」。

多數非核武國家在備感挫折之下，訂定「禁止核武條約」（TPNW），2021年生效，目標是禁用核武，並要求核武國家摧毀現有的任何核武。74國已同意這項條約，九個核武國家都不在其中。美、英、法等國主張，核武威懾「過去70年來已成為維持歐洲與北亞和平不可或缺的要件」。不過這些國家至少重申他們的承諾，表示「強烈相信必須禁止（核子）武器進一步擴散」。

儘管五大核武國家一再聲明並保證，核武僅用於防禦性目的，且「核戰沒有贏家，必定不會開打」，但其中一些國家已開始強調核武的價值，並擁護「強權即是公理」的原則。美國國防部長赫塞斯最近便說，「我們並非為和平時代而打造，我們正在將國防部與工業轉變成以戰時為基礎」。川普政府對多個國家與領地發出動武威脅，還對伊朗、巴勒斯坦、委內瑞拉及奈及利亞等地進行軍事行動。

在當前令人憂心的新環境下，一些美國的盟國開始懷疑美國核武保護傘的可靠性。日本長期維持不擁有核武的立場，現在國內已出現激辯。南韓也出現類似爭辯，且民調顯示許多人支持國家能取得自有的核武能力。德國總理梅爾茨與英、法會談時，也談到歐洲「共享」核武。

當前各主要核武國家都把國際與人道主義法規、民主價值與國際體制放在一邊，紛紛自行其是。所傳達的訊息是如果你想要最終的安全保證，你就必須擁有核彈；如果你擁有，就能擺脫謀殺。

不管核武國家說得有多好聽，各國顯然已經揚棄對解除核武的承諾，現在更加速背道而馳。精密科技（包括自動化武器）與全球緊張升高，已將全世界帶入超危險的處境。用不了多久，就會有其他國家發展自己的「威懾」能力。

由於網路能力愈來愈強，指揮－控制系統動搖，加上發生衝突的風險升高，因此全球核武愈多，就愈脆弱。現在強權之間迫切需要對話，建立互信，遵循以規則為基礎的體系，以及為解除核武而付出努力。

（作者Mohamed ElBaradei是2005年諾貝爾和平獎得主、Project Syndicate專欄作家／編譯任中原）