日本眾議院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%
日本今天舉行眾議院選舉，出口民調顯示，自民黨可望單獨過半。根據讀賣新聞，首相暨自民黨總裁高市早苗目前在個人選區得票率高達85%。
日本眾議院選舉今天投開票，根據日本電視台（Nippon TV）出口民調，高市早苗領導的自民黨預計獲得305席，有望單獨過半；日本維新會預計拿下36席，自維聯盟共341席。
讀賣新聞網站日本眾院開票最新結果顯示，高市所在選區奈良2區目前開票率為66.1%，她迄今拿下12萬5805票，得票率高達85.2%，遠高於競選對手、日本共產黨池田英子的14.8%。
另一方面，代表自民黨參選宮城4區眾議員的日本前寫真女星「賽車女王」森下千里則已確定當選，擊敗在野陣營「中道改革聯合」共同幹事長安住淳，終結他在該選區的10連勝紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。