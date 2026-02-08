高市早苗：內閣暫不改組 加速討論食品消費稅2年歸零

日本第51屆眾議院選舉今天投開票，自民黨議席可望大幅超越單獨過半門檻233席，自民黨總裁、首相高市早苗晚間接受訪問時表示，目前內閣成立僅3個多月，各部會首長皆全力以赴，現階段尚未考慮人事調整。她也強調，將盡快討論限期2年食品消費稅歸零。

高市晚間接受日本電視台自民黨總連線訪問時，神色似乎有點沉重，沒有笑容，被問及此時心情，高市表示，「結果還沒有全部出來，現在仍然有很多同志正在激戰之中，大家都在守候結果」，因此她也沒辦法完全輕鬆。

針對未來國會運作，即使眾議院情勢對執政陣營有利，但參議院依舊是未過半，「扭曲國會」的局面仍將持續。高市強調，自民黨與日本維新會的合作關係極為重要，回顧過去在公明黨退出後，執政團隊一度陷入困境，正是靠著與維新會在國家觀上的相近立場，一步步完成聯立協議。

高市表示，未來將持續鞏固與維新會的合作基礎，若還有其他政黨願意加入執政行列，也樂見其成。

對於外界關注是否進行內閣改組，高市回應，目前內閣成立僅3個多月，各部會首長皆全力以赴，現階段尚未考慮人事調整。

對於選舉期間提出「明年度開始實施為期2年的食品消費稅歸零」政策，高市重申，會盡快召開國民會議、加速討論。一旦取得共識，將迅速提出相關稅法。

不過，高市也坦言，她的核心政策是「給付型稅額抵減制度」，希望藉此減輕中低所得者沉重的社會保險負擔。她指出，該制度即使加快設計，也需2至3年才能上路，因此才會先以食品消費稅零稅率作為短期對策，且強調不發行新國債、同步確保財源。

被問及在眾議院大勝後，是否仍願意傾聽「不好聽的聲音」，高市回應，「我的優點就是柔軟性。」她表示，會持續廣納各方建議，確保承諾能真正落實。