日眾院開票夜震撼 中道席次腰斬、令和新選組恐歸零

日本眾議院選舉今天投開票，晚間8時投票截止後，各電視台同步播出開票特別節目。根據出口民調與情勢分析，自民黨大勝幾成定局，而在野陣營則遭遇全面挫敗，其中「中道改革聯合」與「令和新選組」的席次尤其低迷，引發輿論高度關注。

針對由立憲民主黨與公明黨於選前緊急整合成立的「中道改革聯合」，各台普遍給出嚴峻預測。主要媒體公布的中道預測席次，NHK預測37至91席、TBS預測50席、日本電視台35至66席、朝日電視台44席、富士電視台預測36至66席。

中道改革聯合選前握有167席，如今恐腰斬，甚至進一步下探，幾近「崩盤」。中道原被視為可能對執政黨形成制衡，但短時間內倉促組黨，整合未能發揮加乘效果。

另一方面，小黨令和新選組的處境同樣嚴峻。各台對的席次預測為NHK預測0至2席、TBS預測0席、日本電視台預測0至2席、朝日電視台預測3席、富士電視台預測0至3席。

相較選前的8席，令和新選組恐大幅縮水，甚至不排除「歸零」。

兩個在野黨的席次預測數字曝光後，瞬間在日本社群媒體引發熱議。大量網友留言直指「中道是不是要解散了」、「令和真的可能歸零嗎，真的假的」、「這根本是毀滅吧」，相關話題迅速登上熱搜。

日媒分析，在自民黨與日本維新會聯手擴張席次、執政陣營強勢回歸的背景下，在野勢力不僅未能形成抗衡，反而陷入結構性敗退。中道改革聯合面臨領導責任與路線重整壓力，令和新選組等小黨則遭到嚴重邊緣化，日本國會版圖正快速向執政一側傾斜。

選後，在野陣營是否出現重組、甚至政黨解散與整併動向，成為另一個備受矚目的政治焦點。