日本大選自民黨大勝 有望取得318席單獨跨越三分之二門檻

日本眾議員大選8日舉行投開票，目前選務人員計票中。根據日本讀賣新聞發布的出口民調，由首相高市早苗兼任總裁（黨魁）的自民黨，有望取得318席。即不僅在眾議院單獨過半，還跨過3分之2席次的310席門檻。

另，與自民黨共組執政聯盟的日本維新會有望獲34席。即自、維執政聯盟有望取得共352席。

主要在野黨部分，政治光譜及意識型態和自維2黨較接近的國民民主黨與參政黨，有望分別拿下30席及15席。

至於選前參促成真的「中道改革聯合」恐淪為最大輸家，僅47席。