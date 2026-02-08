中道重量級人物雙雙落馬 轉拚比例代表「復活」

日本眾議院選舉今天投開票，在野陣營「中道改革聯合」傳出重大挫敗。共同幹事長安住淳確定在宮城第4選區敗給44歲自民黨前眾議員森下千里，結束長達30年的單一選區連勝紀錄。

根據每日新聞報導，64歲的安住淳自1996年首次當選眾議員以來，在單一選區連續勝選10次，此次確定於宮城第4選區落敗，代表「10連勝」正式中斷。不過，他同時也是東北比例代表區候選人，後續將等待比例代表開票結果，爭取「復活當選」。

另一方面，共同社指出，同屬中道改革聯合的重量級人物、83歲前眾議員小澤一郎，也確定在岩手第3選區敗給自民黨籍42歲前議員藤原崇。

小澤同樣名列中道改革聯合東北比例代表名單，未來仍有機會透過比例代表「復活」進入國會。身為黨內核心人物的小澤，此前原本以挑戰戰後最多20次議員當選為目標，希望追平前首相中曾根康弘的紀錄。

小澤於1969年首次當選眾議員，過去以強大的基層動員能力聞名，但其後援會近年明顯高齡化。此次選戰期間也因天氣寒冷，部分場合未再動員支持者參與街頭演說，被視為影響選情的因素之一。

隨著安住與小澤雙雙在選區落敗，中道改革聯合在東北地區遭遇重挫，兩人能否透過比例代表重返國會，將成為後續開票焦點。