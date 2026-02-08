南海緊張之際 菲美完成5天轟炸機投彈演習

快訊

中央社／ 馬尼拉8日專電

在菲中南海關係持續緊張之際，菲律賓與美國兩國空軍完成了一場為期5天的轟炸機巡邏及實彈投放演習，範圍涵蓋呂宋海峽和南海空域，以強化協同作戰能力。

根據菲律賓軍方今天發布的新聞稿，菲律賓空軍（PAF）與美國太平洋空軍（PACAF）於2日至6日期間，在多個地點進行了雙邊轟炸機空中巡邏及實彈投放演習（Bilateral Bomber Air Patrol and Live DropExercise）。

演習地點包括位於呂宋島中部的拉賓納（ErnestoRabina）空軍基地，以及呂宋海峽至「西菲律賓海」的空域，美軍太平洋特種作戰司令部（SOCPAC）及美國太平洋陸戰隊（MARFORPAC）提供支援。

呂宋海峽位於台灣與菲律賓之間，東接太平洋、西連南海；「西菲律賓海」則是菲律賓在南海聲索的海域，範圍大致涵蓋從領海基線向南海延伸的200海里專屬經濟海域。

菲律賓空軍補充，此次雙邊演習旨在強化菲美之間的合作與協同作戰能力。

新聞稿說，菲美空軍2日在拉賓納空軍基地進行實彈投放演習，動用菲律賓空軍FA-50輕型戰機及美國B-52轟炸機；4日移至「西菲律賓海」空域實施防空情境演習，聚焦空域協調、指管系統整合以及聯合行動應變能力。

雙方最後於6日在南海及呂宋海峽上空執行轟炸機空中聯合巡邏，展現雙方在任務規劃、空域協調及行動執行力等方面的合作成果。

這場演習是在菲中南海爭議升溫之際登場。南海海域近週相對平靜，但在菲律賓本土，中國大使館與多名菲律賓國會議員、政府官員隔空激烈對嗆，氣氛緊張。

菲律賓參議院外交委員會新任主席杜爾弗（ErwinTulfo）4日表示，菲律賓與中國正在協商「南海行為準則」（COC），外交部長拉薩洛（Maria TheresaLazaro）盼雙方停止互嗆，以免影響協商。

此外，菲律賓最近也在黃岩島（又稱民主礁）一帶劃設軍事演習區，有效時間從1月21日晚間11時至3月31日早上9時。菲律賓軍方日前表示，這段期間會與盟友在這片區域舉辦一系列軍事演習。

菲律賓 演習 南海
