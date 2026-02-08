泰國眾議院大選初步計票 執政黨「泰自豪黨」暫領先

快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
一名泰國選務人員8日在曼谷進行開票作業。歐新社
泰國網路媒體「泰詢問者」8日報導，截至當地時間晚間6時38分，泰國選委會網站顯示，當天眾議院大選已開出0.38%選票，總理阿努廷的「泰自豪黨」在選區選票和政黨票都領先；改革派「人民黨」和上一個執政黨「為泰黨」分居2、3名。

同日舉行的公投中，目前結果顯示5成9選民贊成修改2017年生效、泰國軍方任命的委員會制定的憲法。

上述結果和部分選前民調趨勢一致。泰國國立發展管理學院（NIDA）在8日投票結束後，隨即發布的民調顯示，在500席的眾院中，泰自豪黨預料獲得最多席次，約140至150席；人民黨排名第二，獲125至135席，為泰黨則位居第三，預計取得110至120席。

泰國「民族報」8日報導，NIDA這份民調是1月28日至2月7日執行。泰國2月1日已辦理提前投票日，讓8日無法投票或不在籍選民提前投票。

泰國 投票 民調
