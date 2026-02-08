日本維新會橫掃大阪府知事、市長重選 雙雙連任成功

快訊

中央社／ 東京8日專電
日本維新會黨魁吉村洋文（左）與自民黨新總裁高市早苗（右）會談。法新社
日本大阪府知事與大阪市長重選今天投開票。結果顯示，大阪府知事由前任知事、日本維新會代表吉村洋文勝出，大阪市長由前任市長、維新會副代表橫山英幸當選，兩人皆確定連任。

關西電視台報導，吉村洋文和橫山英幸為推動「大阪都構想」，主張必須重新取得民意授權，因此在今年1月任期尚未結束前主動辭職，並決定配合眾議院選舉同日舉行投開票，理由是可降低選舉成本，因此形成罕見的「雙重改選」。

大阪府知事選共有3人參選，包括吉村洋文，以及兩名新人。大阪市長選則由橫山英幸與多名無黨籍新人角逐。維新會以外的主要政黨多以「缺乏正當性與迫切性」為由，選擇不推派候選人，使選戰呈現維新陣營相對有利的局面。

隨著吉村與橫山雙雙回鍋，大阪府與大阪市未來將持續以「大阪都構想」為核心推進行政改革，但相關制度設計能否獲得更廣泛民意支持，仍是後續政治焦點。

大阪 日本維新會
