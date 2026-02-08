快訊

高市有望大勝！日本眾院選舉投票結束 出口民調顯示「執政聯盟拿下逾300席次」

「世紀血案」爭議愈演愈烈 李遠：再次踐踏台灣人藐視歷史

澤倫斯基：將制裁俄羅斯武器零組件外國供應商

中央社／ 基輔8日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社資料照片）
烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社資料照片）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示，他將對供應俄羅斯無人機與飛彈零組件的部分外國製造商實施制裁，這些武器被用於攻擊烏克蘭。

路透社報導，澤倫斯基在社群平台X發文指出：「（俄羅斯）如果沒有關鍵的外國零組件，根本不可能生產這些武器，而俄羅斯仍透過規避制裁的方式取得這些零組件。」

澤倫斯基提及：「我們將針對這類公司--零組件供應商以及飛彈與無人機製造商--實施新制裁。我已簽署相關決策。」

根據烏克蘭總統府公布的兩項法令，這次制裁對象包括數家中國公司，以及來自前蘇聯國家、阿拉伯聯合大公國與巴拿馬的企業。

俄烏雙方為結束即將滿4年的戰爭已展開談判，但俄羅斯近月仍大幅增加對烏克蘭飛彈與無人機攻擊的規模與次數，攻擊重點鎖定能源及後勤部門。

澤倫斯基還在X指出，俄羅斯過去一週對烏克蘭城市與村莊發射逾2000架攻擊型無人機、1200枚導引航空炸彈，以及116枚各式飛彈。

俄羅斯 烏克蘭 飛彈
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

澤倫斯基：美本周在邁阿密舉行烏俄會談 要求6月前停戰

澤倫斯基：美俄正準備達成規模12兆美元的經濟交易

澤倫斯基：俄400架無人機、40枚飛彈攻擊烏能源設施

戰火燒近4年…美方盼6月前停戰 澤倫斯基：美提下周主辦俄烏會談

相關新聞

日本大選投票結束 NHK出口民調顯示自民黨大勝

日本眾議員大選8日舉行投開票，在日本時間當晚8時（台灣時間當晚7時）投票截止後，日本放送協會（NHK）隨即發布出口民調，...

台海衝突新保單！WSJ：美軍未來幾年增派潛艦前進澳洲 鎖定嚇阻大陸

華爾街日報報導，美國海軍計畫未來幾年在西澳的皇家海軍斯特靈基地（HMAS Stirling）部署至多4艘核動力潛艦，首艘...

澳洲兩在野黨重歸於好 曾因法案立場不合鬧分手

澳洲兩個右派在野政黨「自由黨」與「國家黨」今天宣布重修舊好，此前兩黨因邦代海灘（Bondi Beach）槍擊案在立法上意...

泰柬衝突激發民族主義 「鷹派」執政黨泰自豪黨有望保住政權

泰國8日舉行眾議院大選投票，但泰國與柬埔寨邊境爭端的陰影仍籠罩選舉進程。半島電視台報導，分析家說，泰柬交戰或許停歇，但此...

日本眾院選舉投票率告急！ 11點前僅7.17%

路透報導，日本8日舉行眾議院改選，選前民調看好首相高市早苗領導的自民黨大勝；但日本多地遭遇破紀錄暴雪，交通受阻，恐壓低投...

澤倫斯基：將制裁俄羅斯武器零組件外國供應商

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示，他將對供應俄羅斯無人機與飛彈零組件的部分外國製造商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。