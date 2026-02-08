快訊

飛機降落「輪胎突脫落」影響14航班 桃園機場回應了

台中大夫第重劃成動機…老翁不滿赴北捷公廁縱火 中市府回應了

高市有望大勝！日本眾院選舉投票結束 出口民調顯示「執政聯盟拿下逾300席次」

台灣潛水員魂斷日本 調查主辦方：優先支援家屬

中央社／ 東京8日綜合外電報導

台灣潛水專家徐巍昨天調查日本山口縣的海底礦場遺址時發生事故，不幸喪生。執行這項調查的民間團體代表井上洋子今天在記者會表示，會把支援死者家屬列為最優先事項。

山口縣宇部市一處海底煤礦場曾在第二次世界大戰期間的1942年2月3日，發生坑道淹水事故，造成183人罹難，許多罹難者出生於朝鮮半島。

日本民間團體「將長生煤礦水災記錄於歷史之會」致力打撈仍在海中的骸骨，並持續展開相關活動，自本月3日起展開大規模潛水調查，其中也有海外潛水員參與。

共同社報導，來自台灣的57歲男子徐巍也參與其中，昨天與其他兩名潛水員，從距離海邊約300公尺的排水與排氣孔道潛水進入海底坑道。

這個民間團體今天在宇部市召開記者會說明，當時徐巍的呼吸裝備被在潛水後呈現高氧狀態，之後呼吸器就脫落。

「每日新聞」報導，井上在這場記者會表示，將優先支援死者家屬之外，她也說「不會打消打撈遺骨的想法，之後將花時間評估如何持續相關活動」。

率領潛水員的水中探險家伊左治佳孝也在記者會說明當時的情況，當時這名台灣潛水員與其他兩名泰國潛水員，共3人一組從排氣與排水的圓柱體孔道，下潛進坑道。

而這名台灣潛水員為第2個下潛的人，但第3個下潛的人發現他前進緩慢，在靠近他時，發現他在孔道的底部、水深約32公尺處發生痙攣。

其他人把他拉回水面後，在急救人員抵達現場前持續向他供氧並施作心肺復甦術（CPR）。他被送醫治療後，仍宣告不治。

伊左治佳孝今天也表示，初步判斷肇因是「因高氧引發氧氣中毒，進而發生痙攣並溺水」。

事故原因目前仍待相關單位調查。

潛水員 記者會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本眾議院選舉 逾2700萬人提前投票創新高

冬奧／木村葵來「貝茲頭」奪日本首金 受到大谷激勵每天睡8小時

日本眾院選舉投票率告急！ 11點前僅7.17%

中國反制高市早苗打「琉球牌」 專家：沖繩人有違和感

相關新聞

日本大選投票結束 NHK出口民調顯示自民黨大勝

日本眾議員大選8日舉行投開票，在日本時間當晚8時（台灣時間當晚7時）投票截止後，日本放送協會（NHK）隨即發布出口民調，...

台海衝突新保單！WSJ：美軍未來幾年增派潛艦前進澳洲 鎖定嚇阻大陸

華爾街日報報導，美國海軍計畫未來幾年在西澳的皇家海軍斯特靈基地（HMAS Stirling）部署至多4艘核動力潛艦，首艘...

澳洲兩在野黨重歸於好 曾因法案立場不合鬧分手

澳洲兩個右派在野政黨「自由黨」與「國家黨」今天宣布重修舊好，此前兩黨因邦代海灘（Bondi Beach）槍擊案在立法上意...

日本維新會橫掃大阪府知事、市長重選 雙雙連任成功

日本大阪府知事與大阪市長重選今天投開票。結果顯示，大阪府知事由前任知事、日本維新會代表吉村洋文勝出，大阪市長由前任市長、...

泰柬衝突激發民族主義 「鷹派」執政黨泰自豪黨有望保住政權

泰國8日舉行眾議院大選投票，但泰國與柬埔寨邊境爭端的陰影仍籠罩選舉進程。半島電視台報導，分析家說，泰柬交戰或許停歇，但此...

日本眾院選舉投票率告急！ 11點前僅7.17%

路透報導，日本8日舉行眾議院改選，選前民調看好首相高市早苗領導的自民黨大勝；但日本多地遭遇破紀錄暴雪，交通受阻，恐壓低投...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。