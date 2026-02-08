快訊

飛機降落「輪胎突脫落」影響14航班 桃園機場回應了

台中大夫第重劃成動機…老翁不滿赴北捷公廁縱火 中市府回應了

高市有望大勝！日本眾院選舉投票結束 出口民調顯示「執政聯盟拿下逾300席次」

聽新聞
0:00 / 0:00

泰國大選投票結束 出口民調：泰自豪黨獲最多席次

中央社／ 曼谷8日專電
泰國總理阿努廷。（路透）
泰國總理阿努廷。（路透）

泰國大選今天登場，投票於當地時間下午5時結束，出口民調顯示，擁有執政優勢的泰自豪黨獲得最多席次，約140至150席；人民黨排名第二，獲125至135席，為泰黨則位居第三，預計取得110至120席。選委會表示，選舉初步結果預計晚間11時前會較明朗。

泰國大選投票自上午8時（台灣時間上午9時）開始，到傍晚5時結束。據泰國國立發展管理學院（National Institute of Development Administration，NIDA）投票結束後，隨即發布出口民調。

民調顯示，泰自豪黨（Bhumjaithai Party）將贏得大選，眾議院500個席次中預計將取得140-150個席次；人民黨（People's Party）位居第二，可望獲得125至135個席位；為泰黨（Pheu Thai Party）位居第三，預計取得110至120個席次。

泰國法律規定，500席眾議員中，400席由選區候選人產生，另100席依政黨得票比例分配。選前外界預估，無一政黨能贏得過半席位，因此跨黨派組聯合政府幾乎無可避免。

泰國選委會表示，計票工作應該能在晚間10時或11時完成，屆時選舉結果會較為明朗。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）為現任總理，代表保守派的泰自豪黨角逐大選。他挾著執政優勢，強調其實務治理經驗，在競選過程中，屢次以政府延續性為訴求，強調由他續任總理能維持泰國政局穩定。

泰國 大選 投票
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

泰國大選將揭曉 兩大黨爭組閣、預計對台保持友好

日本大選聚焦外國人政策 是否設限成焦點

泰國大選登場 投票所人潮湧現選民期待改變

兩年換3總理 泰國大選今投票改革派對決保守派

相關新聞

日本大選投票結束 NHK出口民調顯示自民黨大勝

日本眾議員大選8日舉行投開票，在日本時間當晚8時（台灣時間當晚7時）投票截止後，日本放送協會（NHK）隨即發布出口民調，...

台海衝突新保單！WSJ：美軍未來幾年增派潛艦前進澳洲 鎖定嚇阻大陸

華爾街日報報導，美國海軍計畫未來幾年在西澳的皇家海軍斯特靈基地（HMAS Stirling）部署至多4艘核動力潛艦，首艘...

澳洲兩在野黨重歸於好 曾因法案立場不合鬧分手

澳洲兩個右派在野政黨「自由黨」與「國家黨」今天宣布重修舊好，此前兩黨因邦代海灘（Bondi Beach）槍擊案在立法上意...

泰柬衝突激發民族主義 「鷹派」執政黨泰自豪黨有望保住政權

泰國8日舉行眾議院大選投票，但泰國與柬埔寨邊境爭端的陰影仍籠罩選舉進程。半島電視台報導，分析家說，泰柬交戰或許停歇，但此...

日本眾院選舉投票率告急！ 11點前僅7.17%

路透報導，日本8日舉行眾議院改選，選前民調看好首相高市早苗領導的自民黨大勝；但日本多地遭遇破紀錄暴雪，交通受阻，恐壓低投...

泰國大選投票結束 出口民調：泰自豪黨獲最多席次

泰國大選今天登場，投票於當地時間下午5時結束，出口民調顯示，擁有執政優勢的泰自豪黨獲得最多席次，約140至150席；人民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。