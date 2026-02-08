美國持續制裁 伊朗外長稱德黑蘭對美缺乏信任

美國持續制裁伊朗之際，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示德黑蘭對華府缺乏信任，甚至懷疑美國是否真心希望透過磋商解決當前的雙邊關係危機。

法新社報導，阿拉奇在首都德黑蘭舉行的一場論壇中指出，美國持續制裁伊朗且近期在中東加強軍事部署，「引發我們質疑對方是否真心準備展開真正的談判，我們正密切注意局勢和評估各項訊號，之後再決定是否繼續磋商」。

阿拉奇也說：「伊朗已經為了自身的和平核子計畫和鈾濃縮付出沉重代價」，強調「為何我方如此堅持鈾濃縮，即使戰爭強加於我們身上，我方也拒絕放棄？因為沒人有權支配我們的行為」。

阿拉奇昨天表示，希望儘快恢復與美國的談判，同時重申德黑蘭的紅線，示警美國勿發動任何攻擊。他強調，若美國攻擊伊朗領土，德黑蘭將鎖定美國在該地區的軍事基地作為目標。

同時，與伊朗談判的美國首席代表魏科夫（SteveWitkoff）和庫許納（Jared Kushner）訪問位於阿拉伯海的美軍航艦林肯號（USS Abraham Lincoln），凸顯美國軍事行動的威脅依然存在。

美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體上發文表示，這2名高層官員登上這艘核動力艦艇進行視察。

魏科夫在個人社群媒體發文說，這艘航艦及其打擊群「守護我們的安全，並貫徹川普總統以實力維護和平的訊息」。