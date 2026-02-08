快訊

寒流發威！21縣市低溫特報「凍到明早」 4地區驚見6度以下低溫

哈瑪斯高層拒解除武裝 反對外國勢力干涉加薩事務

中央社／ 杜哈8日綜合外電報導
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯高層馬夏艾（Khaled Meshal）今天拒絕美國與以色列的要求，強調該組織不會解除武裝，也不會接受外國勢力干涉加薩事務。圖為在加薩走廊南部汗尤尼斯難民營，流離失所的巴勒斯坦人走過損壞嚴重的建築物。（歐新社）
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯高層馬夏艾（Khaled Meshal）今天拒絕美國與以色列的要求，強調該組織不會解除武裝，也不會接受外國勢力干涉加薩事務。圖為在加薩走廊南部汗尤尼斯難民營，流離失所的巴勒斯坦人走過損壞嚴重的建築物。（歐新社）

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯高層夏艾（Khaled Meshal）今天拒絕美國與以色列的要求，強調該組織不會解除武裝，也不會接受外國勢力干涉加薩事務。

法新社報導，巴勒斯坦已設立一個技術官僚委員會，旨在接管飽受戰火摧殘的加薩走廊日常治理事務，但目前尚不清楚該委員會是否將處理解除武裝議題，或是將如何因應。

該委員會將在加薩「和平理事會」（Board ofPeace）的架構下運作，該理事會由美國總統川普（Donald Trump）推動成立。

馬夏艾今天在卡達首都杜哈（Doha）一場會議上表示：「我們不應接受將抵抗運動、其武裝以及執行者視為犯罪行為。」

此外，馬夏艾也敦促「和平理事會」採取他所謂的「平衡做法」，讓加薩得以重建，並讓援助流入加薩約220萬居民手中。

他還警告，哈瑪斯（Hamas）不會接受外國統治巴勒斯坦土地。他指出：「我們恪守民族原則，拒絕任何形式的監護邏輯、外部干預或委任統治復辟。」

馬夏艾強調：「巴勒斯坦人由巴勒斯坦人治理。加薩屬於加薩人民，也屬於巴勒斯坦。我們不會接受外國統治。」

加薩走廊 巴勒斯坦
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

路透：川普「和平理事會」首場領袖會議19日登場

軍官遇襲以軍發動空襲反擊 加薩24死含3童

以哈去年10月停火後最血腥日！以色列空襲加薩60多死傷 難民營也遇襲

以色列控哈瑪斯違反停火協議 空襲加薩釀26死

相關新聞

台海衝突新保單！WSJ：美軍未來幾年增派潛艦前進澳洲 鎖定嚇阻大陸

華爾街日報報導，美國海軍計畫未來幾年在西澳的皇家海軍斯特靈基地（HMAS Stirling）部署至多4艘核動力潛艦，首艘...

澳洲兩在野黨重歸於好 曾因法案立場不合鬧分手

澳洲兩個右派在野政黨「自由黨」與「國家黨」今天宣布重修舊好，此前兩黨因邦代海灘（Bondi Beach）槍擊案在立法上意...

泰柬衝突激發民族主義 「鷹派」執政黨泰自豪黨有望保住政權

泰國8日舉行眾議院大選投票，但泰國與柬埔寨邊境爭端的陰影仍籠罩選舉進程。半島電視台報導，分析家說，泰柬交戰或許停歇，但此...

日本眾院選舉投票率告急！ 11點前僅7.17%

路透報導，日本8日舉行眾議院改選，選前民調看好首相高市早苗領導的自民黨大勝；但日本多地遭遇破紀錄暴雪，交通受阻，恐壓低投...

哈瑪斯高層拒解除武裝 反對外國勢力干涉加薩事務

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯高層馬夏艾（Khaled Meshal）今天拒絕美國與以色列的要求，強調該組織不會解除武裝，...

伊朗外長稱即使美國軍事威脅 絕不放棄核子計畫

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天宣稱，伊朗絕不會放棄鈾濃縮的權利，即使戰爭「強加於我們身上」，此番...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。