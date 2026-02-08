哈瑪斯高層拒解除武裝 反對外國勢力干涉加薩事務

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯高層馬夏艾（Khaled Meshal）今天拒絕美國與以色列的要求，強調該組織不會解除武裝，也不會接受外國勢力干涉加薩事務。

法新社報導，巴勒斯坦已設立一個技術官僚委員會，旨在接管飽受戰火摧殘的加薩走廊日常治理事務，但目前尚不清楚該委員會是否將處理解除武裝議題，或是將如何因應。

該委員會將在加薩「和平理事會」（Board ofPeace）的架構下運作，該理事會由美國總統川普（Donald Trump）推動成立。

馬夏艾今天在卡達首都杜哈（Doha）一場會議上表示：「我們不應接受將抵抗運動、其武裝以及執行者視為犯罪行為。」

此外，馬夏艾也敦促「和平理事會」採取他所謂的「平衡做法」，讓加薩得以重建，並讓援助流入加薩約220萬居民手中。

他還警告，哈瑪斯（Hamas）不會接受外國統治巴勒斯坦土地。他指出：「我們恪守民族原則，拒絕任何形式的監護邏輯、外部干預或委任統治復辟。」

馬夏艾強調：「巴勒斯坦人由巴勒斯坦人治理。加薩屬於加薩人民，也屬於巴勒斯坦。我們不會接受外國統治。」