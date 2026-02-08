俄羅斯高階將領遭槍擊 當局稱嫌犯在杜拜落網
俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天表示，在莫斯科涉嫌槍擊俄國軍事情報高階將領亞歷西耶夫（Vladimir Alekseyev）的一名男子，已在杜拜被捕並移交俄國當局。
路透社報導，調查人員指出，俄羅斯軍事情報局（GRU）副局長亞歷西耶夫6日在莫斯科一棟公寓大樓內遭多次槍擊。俄媒報導，他中槍後送醫治療並進行手術。
FSB指出，涉嫌槍擊亞歷西耶夫的俄國公民科爾巴（Lyubomir Korba）在杜拜被捕。
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指控烏克蘭策劃這起暗殺事件，宣稱其目的是破壞和平談判。基輔否認與此案有任何關聯。
軍事情報局局長柯斯特克夫（Igor Kostyukov）正率領俄方代表團，在阿拉伯聯合大公國（UAE）首都阿布達比（Abu Dhabi）與烏克蘭針對潛在和平協議中的安全議題進行磋商。
