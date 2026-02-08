快訊

高市有望大勝！日本眾院選舉投票結束 出口民調顯示「執政聯盟拿下逾300席次」

「世紀血案」爭議愈演愈烈 李遠：再次踐踏台灣人藐視歷史

俄羅斯高階將領遭槍擊 當局稱嫌犯在杜拜落網

中央社／ 莫斯科8日綜合外電報導

俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天表示，在莫斯科涉嫌槍擊俄國軍事情報高階將領亞歷西耶夫（Vladimir Alekseyev）的一名男子，已在杜拜被捕並移交俄國當局。

路透社報導，調查人員指出，俄羅斯軍事情報局（GRU）副局長亞歷西耶夫6日在莫斯科一棟公寓大樓內遭多次槍擊。俄媒報導，他中槍後送醫治療並進行手術。

FSB指出，涉嫌槍擊亞歷西耶夫的俄國公民科爾巴（Lyubomir Korba）在杜拜被捕。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指控烏克蘭策劃這起暗殺事件，宣稱其目的是破壞和平談判。基輔否認與此案有任何關聯。

軍事情報局局長柯斯特克夫（Igor Kostyukov）正率領俄方代表團，在阿拉伯聯合大公國（UAE）首都阿布達比（Abu Dhabi）與烏克蘭針對潛在和平協議中的安全議題進行磋商。

俄羅斯 俄國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

澤倫斯基：美俄正準備達成規模12兆美元的經濟交易

「世紀血案」製作公司被起底！曾推「幻術」談319槍擊：未訪談當事人

企圖暗殺…俄羅斯高階將領莫斯科遭槍擊 傳2嫌疑人將接受訊問

路透：台灣今年至今 已沒再進口俄羅斯輕油

相關新聞

日本大選投票結束 NHK出口民調顯示自民黨大勝

日本眾議員大選8日舉行投開票，在日本時間當晚8時（台灣時間當晚7時）投票截止後，日本放送協會（NHK）隨即發布出口民調，...

台海衝突新保單！WSJ：美軍未來幾年增派潛艦前進澳洲 鎖定嚇阻大陸

華爾街日報報導，美國海軍計畫未來幾年在西澳的皇家海軍斯特靈基地（HMAS Stirling）部署至多4艘核動力潛艦，首艘...

澳洲兩在野黨重歸於好 曾因法案立場不合鬧分手

澳洲兩個右派在野政黨「自由黨」與「國家黨」今天宣布重修舊好，此前兩黨因邦代海灘（Bondi Beach）槍擊案在立法上意...

泰柬衝突激發民族主義 「鷹派」執政黨泰自豪黨有望保住政權

泰國8日舉行眾議院大選投票，但泰國與柬埔寨邊境爭端的陰影仍籠罩選舉進程。半島電視台報導，分析家說，泰柬交戰或許停歇，但此...

日本眾院選舉投票率告急！ 11點前僅7.17%

路透報導，日本8日舉行眾議院改選，選前民調看好首相高市早苗領導的自民黨大勝；但日本多地遭遇破紀錄暴雪，交通受阻，恐壓低投...

澤倫斯基：將制裁俄羅斯武器零組件外國供應商

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示，他將對供應俄羅斯無人機與飛彈零組件的部分外國製造商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。