泰柬衝突激發民族主義 「鷹派」執政黨泰自豪黨有望保住政權

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
泰國總理兼泰自豪黨領袖阿努廷8日在東北部武里南府投票。歐新社

泰國8日舉行眾議院大選投票，但泰國與柬埔寨邊境爭端的陰影仍籠罩選舉進程。半島電視台報導，分析家說，泰柬交戰或許停歇，但此事仍是泰國人敏感話題，也是現任總理阿努廷鞏固其保守派「泰自豪黨」支持的一種手段，他將自己塑造成務實嚴肅、勇於在必要時使用軍力的總理。

中央社日前報導，泰國法政大學政治學院學者普拉維說，在眾院成為最大黨未必能執政；泰自豪黨即使未在大選勝出，只要有約120至140席，仍很有機會整合其他中小政黨籌組政府；相較下，民調領先的人民黨若要主導組閣，理想情況是接近眾院過半數的250席，但難度很高。

半島電視台7日報導，新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院的泰國政治專家納蓬說，阿努廷的泰自豪黨自詡為真正願意在邊境衝突採取主動行動的政黨，是就此問題立場最強硬、最鷹派的黨。

阿努廷有充分理由在競選活動聚焦泰柬衝突。泰柬7月、12月的兩輪衝突在泰國引發民族主義情緒高漲，也損害阿努廷政治對手的聲譽。作為前總理塔信家族權力根基的民粹主義「為泰黨」，就在泰柬衝突相關政治鬥爭受重創。

去年6月，塔信的女兒、時任為泰黨領袖兼總理貝東塔與柬埔寨強人前總理洪森的通話外流，貝東塔與洪森討論泰柬衝突時稱洪森為「叔叔」，要洪森不要聽「對立面」說法；所謂對立面包括泰國一位知名邊境部隊司令。

對泰國政界各派和人民，貝東塔對洪森的尊崇態度超出作為總理可接受的範圍，尤其她似乎批評作為泰國主要的權力中心的軍方。洪森後來承認外洩該通話，聲稱這是為了「透明」，但這導致貝東塔政府垮台，她去年8月被憲法法院裁定解職，為阿努廷同年9月掌權鋪路。

倫敦大學比較政治專家洛林說，時值民眾對軍方參與政治及保守菁英日益不滿，泰柬邊境衝突則已大幅增強泰國軍隊的威信。

泰柬12月初又爆發邊境衝突後，阿努廷政府同月就解散眾院，為大選做準備。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）東南亞計畫學者奎特松說，泰自豪黨致力宣傳愛國主義、民族主義訊息。

納蓬說，為泰黨仍在設法走出上述通話外洩事件，改革派的人民黨也被迫緩和其長期要求軍事改革的若干立場；人民黨曾矢言廢除徵兵制並削減軍方預算，但泰柬邊境衝突卻將軍隊的支持率，提升到自2014年軍方政變以來高峰，「人民黨主要賣點曾是軍事改革，但泰柬衝突後，這似乎反而變成負擔」。

泰國 衝突 阿努廷
