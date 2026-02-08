快訊

寒流發威！21縣市低溫特報「凍到明早」 4地區驚見6度以下低溫

伊朗外長稱即使美國軍事威脅 絕不放棄核子計畫

中央社／ 德黑蘭8日綜合外電報導
伊朗外交部長阿拉奇。圖／美聯社
伊朗外交部長阿拉奇。圖／美聯社

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天宣稱，伊朗絕不會放棄鈾濃縮的權利，即使戰爭「強加於我們身上」，此番言論無視來自華府的壓力。

法新社報導，阿拉奇出席伊朗首都德黑蘭的一場論壇，他說道：「伊朗已經為了自身的和平核子計畫和鈾濃縮付出沉重代價。」

他更強調：「為何我方如此堅持鈾濃縮，即使戰爭強加於我們身上，我方也拒絕放棄？因為沒人有權支配我們的行為。」

阿拉奇兩天前才在阿曼會晤美國特使魏科夫（SteveWitkoff），他今天還表示，伊朗不會因為美軍部署中東地區而感到畏懼。美軍航艦林肯號（USS AbrahamLincoln）目前正位於阿拉伯海（Arabian Sea）。

阿拉奇指出：「他們在這個地區的軍事部署嚇不倒我們。」

伊朗 拉奇 美軍
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美稱核談良好「本周續談」 轉頭制裁伊朗貿易國加稅25%

美伊能否達協議 「零濃縮鈾」是關鍵

伊朗外長：盼重啟核談判 警告美國勿發動攻擊

以色列總理內唐亞胡2月11日會川普 討論美伊核談判

相關新聞

台海衝突新保單！WSJ：美軍未來幾年增派潛艦前進澳洲 鎖定嚇阻大陸

華爾街日報報導，美國海軍計畫未來幾年在西澳的皇家海軍斯特靈基地（HMAS Stirling）部署至多4艘核動力潛艦，首艘...

澳洲兩在野黨重歸於好 曾因法案立場不合鬧分手

澳洲兩個右派在野政黨「自由黨」與「國家黨」今天宣布重修舊好，此前兩黨因邦代海灘（Bondi Beach）槍擊案在立法上意...

泰柬衝突激發民族主義 「鷹派」執政黨泰自豪黨有望保住政權

泰國8日舉行眾議院大選投票，但泰國與柬埔寨邊境爭端的陰影仍籠罩選舉進程。半島電視台報導，分析家說，泰柬交戰或許停歇，但此...

日本眾院選舉投票率告急！ 11點前僅7.17%

路透報導，日本8日舉行眾議院改選，選前民調看好首相高市早苗領導的自民黨大勝；但日本多地遭遇破紀錄暴雪，交通受阻，恐壓低投...

哈瑪斯高層拒解除武裝 反對外國勢力干涉加薩事務

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯高層馬夏艾（Khaled Meshal）今天拒絕美國與以色列的要求，強調該組織不會解除武裝，...

伊朗外長稱即使美國軍事威脅 絕不放棄核子計畫

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天宣稱，伊朗絕不會放棄鈾濃縮的權利，即使戰爭「強加於我們身上」，此番...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。