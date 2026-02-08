伊朗外長稱即使美國軍事威脅 絕不放棄核子計畫
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天宣稱，伊朗絕不會放棄鈾濃縮的權利，即使戰爭「強加於我們身上」，此番言論無視來自華府的壓力。
法新社報導，阿拉奇出席伊朗首都德黑蘭的一場論壇，他說道：「伊朗已經為了自身的和平核子計畫和鈾濃縮付出沉重代價。」
他更強調：「為何我方如此堅持鈾濃縮，即使戰爭強加於我們身上，我方也拒絕放棄？因為沒人有權支配我們的行為。」
阿拉奇兩天前才在阿曼會晤美國特使魏科夫（SteveWitkoff），他今天還表示，伊朗不會因為美軍部署中東地區而感到畏懼。美軍航艦林肯號（USS AbrahamLincoln）目前正位於阿拉伯海（Arabian Sea）。
阿拉奇指出：「他們在這個地區的軍事部署嚇不倒我們。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。