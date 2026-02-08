伊朗外長稱即使美國軍事威脅 絕不放棄核子計畫

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天宣稱，伊朗絕不會放棄鈾濃縮的權利，即使戰爭「強加於我們身上」，此番言論無視來自華府的壓力。

法新社報導，阿拉奇出席伊朗首都德黑蘭的一場論壇，他說道：「伊朗已經為了自身的和平核子計畫和鈾濃縮付出沉重代價。」

他更強調：「為何我方如此堅持鈾濃縮，即使戰爭強加於我們身上，我方也拒絕放棄？因為沒人有權支配我們的行為。」

阿拉奇兩天前才在阿曼會晤美國特使魏科夫（SteveWitkoff），他今天還表示，伊朗不會因為美軍部署中東地區而感到畏懼。美軍航艦林肯號（USS AbrahamLincoln）目前正位於阿拉伯海（Arabian Sea）。

阿拉奇指出：「他們在這個地區的軍事部署嚇不倒我們。」