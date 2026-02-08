快訊

寇世勳神隱7天道歉了！喊話終止「世紀血案」避免錯誤認擴散

清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 因不滿土地糾紛「北上燒稻草」

台海衝突新保單！WSJ：美軍未來幾年增派潛艦前進澳洲 鎖定嚇阻大陸

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國海軍維吉尼亞核動力潛艦2025年2月駐泊西澳斯特靈基地。路透
美國海軍維吉尼亞核動力潛艦2025年2月駐泊西澳斯特靈基地。路透

華爾街日報報導，美國海軍計畫未來幾年在西澳的皇家海軍斯特靈基地（HMAS Stirling）部署至多4艘核動力潛艦，首艘預計2027年抵達，目標是強化對中國大陸的嚇阻，並為美中可能因台灣爆發衝突預作部署，讓北京相信對台動武代價過高。

對美國來說，位於西澳外島的斯特靈基地可在美中衝突時提供關鍵優勢。相較關島可能在戰事初期遭飛彈攻擊、導致基地運作受限，西澳可作為更接近南海與台灣等熱點的潛艦維修備援據點。目前相關維修多在關島、夏威夷珍珠港或美國本土進行，而美國造船能量也面臨吃緊。

澳洲也正投入56億美元，用於提升斯特靈基地訓練中心、宿舍與潛艦碼頭，還有改善放射性廢棄物處理設施與供電等。在附近的本土地區，澳洲也已撥款84億美元，在韓德森（Henderson）郊區規畫建造一座維修與造船園區，預計設置大型、最高等級維護作業所需的乾塢。

不過由於澳洲不允許外國在其領土設置基地，官員對外稱美軍這項部署為「輪調」。澳洲官員預估，約1200名人員將從美國與英國調往當地；英國也計畫在斯特靈基地運作一艘潛艦。

這些部署計畫對澳洲而言是一大考驗，因為澳洲缺乏自行運作核動力潛艦的經驗；分析人士也指出，乾塢能否在需求出現前如期啟用仍是變數。計畫另有財務與社會面阻力，韓德森郊區施工預料還需投入90億美元，地方人士也關切放射性廢棄物與軍事人員增加推升房市壓力，並擔心美國潛艦靠近可能讓當地更像攻擊目標。

這波部署屬於美英澳AUKUS防務協議的一環；依協議，澳洲預計2030年代初起，向美國採購維吉尼亞級核動力潛艦，現役仍以柴電潛艦為主，但美國造艦進度遲緩，使外界質疑能否如期出售。

支持者則認為，美國潛艦可協助高度仰賴海運的澳洲在北方重要咽喉要道巡弋；若發生衝突，斯特靈基地也可成為美軍封鎖關鍵航道、掐斷中國貿易的樞紐。

前美國官員、現任雪梨大學美國研究中心執行長葛林（Mike Green）說：「在戰略與作戰層面，這是想都不用想的安排。」他並指出，儘管中國仍能以飛彈打到斯特靈基地，但距離更遠、攻擊難度更高的條件下，「那座堡壘可能至關重要」。

美國 潛艦 澳洲
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美AUKUS軍售生變？澳前總理轟「好處占盡」

伊朗外長：盼重啟核談判 警告美國勿發動攻擊

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

經典賽／澳洲上屆8強班底17人參戰 未見抗癌鬥士漢崔克斯有原因

相關新聞

台海衝突新保單！WSJ：美軍未來幾年增派潛艦前進澳洲 鎖定嚇阻大陸

華爾街日報報導，美國海軍計畫未來幾年在西澳的皇家海軍斯特靈基地（HMAS Stirling）部署至多4艘核動力潛艦，首艘...

日本長生炭坑遺骨探勘行動意外，台籍潛水員客死異鄉

來自台灣的潛水員「Victor」徐巍（Wei Hsu，台灣潛水圈習慣稱呼徐大哥，日本媒體將其記為「魏修」）於2026年2月7日參加位在日本山口縣宇部市的長生海底炭坑遺骨挖掘行動時，潛水行動才過沒多久，便出現痙攣。同行的潛水夫緊急上岸回報狀況，並在立刻展開急救，最終仍送醫不治。享年57歲。

澳洲兩在野黨重歸於好 曾因法案立場不合鬧分手

澳洲兩個右派在野政黨「自由黨」與「國家黨」今天宣布重修舊好，此前兩黨因邦代海灘（Bondi Beach）槍擊案在立法上意...

印度總理莫迪訪大馬 兩國重申加強經貿合作承諾

印度總理莫迪正在馬來西亞進行為期2天訪問，他和大馬首相安華今天再次允諾加強經貿往來，以及探索半導體、防務與其他領域的合作...

日本眾院選舉投票率告急！ 11點前僅7.17%

路透報導，日本8日舉行眾議院改選，選前民調看好首相高市早苗領導的自民黨大勝；但日本多地遭遇破紀錄暴雪，交通受阻，恐壓低投...

中國反制高市早苗打「琉球牌」 專家：沖繩人有違和感

中國為反制日本首相高市早苗的「台灣有事」說，輿論再度拋出「琉球論述」，意圖瓦解日本擁有沖繩的合法性基礎。長年從事琉球・沖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。