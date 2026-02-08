印度總理莫迪訪大馬 兩國重申加強經貿合作承諾

印度總理莫迪正在馬來西亞進行為期2天訪問，他和大馬首相安華今天再次允諾加強經貿往來，以及探索半導體、防務與其他領域的合作機會。

綜合法新社與路透社報導，莫迪昨天抵達大馬，這是他十年來首次到訪，也是2024年8月兩國提升為全面戰略夥伴關係以來首訪。

莫迪（Narendra Modi）與安華（Anwar Ibrahim）簽署多項協議，涵蓋再生能源、醫療照護及人工智慧（AI）領域。

莫迪說：「除了AI和數位科技，我們還會在半導體、醫療及糧食安全領域攜手合作。」

安華在馬來西亞行政中心布特拉加亞（Putrajaya）接待莫迪後舉行記者會表示：「這次會面和雙邊交流對於推動及加強印度與馬來西亞的關係至關重要，更具有戰略意義。」

安華指出，雙邊夥伴關係包含加強多個領域合作，像是投資貿易、糧食安全、防務、醫療及觀光。他也在記者會中表示，這是涵蓋各方面的合作，「在我們雙方政府承諾下，我們相信能迅速推動並落實相關工作」。

資料顯示，馬來西亞是全球第六大半導體出口國，該產業占大馬國內生產毛額（GDP）比重約達25%。

印度外交部表示馬來西亞擁有「極為強大的半導體產業生態系」，並在莫迪到訪大馬前發表聲明說，「他們在相關領域累積近30至40年經驗。我們的企業…有意與馬來西亞在研發、建立製造及測試計畫方面攜手合作。」