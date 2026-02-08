台菲執法合作 逮捕台灣籍通緝犯

快訊

中央社／ 馬尼拉8日專電

台灣菲律賓共同打擊犯罪，在台菲執法合作之下，近期又有一名台灣籍通緝犯被捕。駐菲代表處資料顯示，2025年迄今，已有22名台灣籍通緝犯在菲律賓落網。

菲律賓移民局昨晚宣布，於1月28日晚間聯同菲律賓調查局幹員，在大馬尼拉地區巴賽城（Pasay City）的羅哈斯大道（Roxas Boulevard），逮捕33歲簡姓台灣籍通緝犯。

簡男因竊盜等罪行，遭苗栗、台南和嘉義等地方法院檢察署發布通緝。

菲律賓移民局資料顯示，簡男於2023年以臨時訪客身分入境菲律賓，但未辦理簽證延期或轉換簽證，構成逾期停留及不受歡迎外籍人士的條件，持續逗留可能危及公共安全。

簡男已被移送至移民局羈押中心，等候遣返程序。

中華民國駐菲代表處警政秘書今天告訴中央社，近日將探視簡男，並配合菲律賓移民局協助遣返事宜。

據駐菲代表處統計，2025年迄今，警政組及法務組已透過交換情資等合作，與菲律賓執法單位共同逮捕22名台灣籍通緝犯，未來將持續深化合作，追緝外逃者歸案。

2026年1月，台灣刑事局和移民署才剛從馬尼拉押送6名通緝犯返台；這6人是於2025年5月間，與另11名網路詐騙嫌犯一起在菲律賓中部的宿霧市（CebuCity）被捕。

