快訊

《豆腐媽媽》替身憔悴出院 家屬3點聲明曝「無力改變承擔現場安全配置」

日本眾院選舉投票率告急！受「1原因影響」 11點前僅7.17%

房產過戶給兒子創業，卻連孝親費都拿不到！退休媽忘做「附負擔贈與」超後悔

聽新聞
0:00 / 0:00

日本眾院選舉投票率告急！ 11點前僅7.17%

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本8日舉行眾議院改選，選前民調看好首相高市早苗領導的自民黨大勝；但日本多地遭遇破紀錄暴雪，交通受阻，恐壓低投票率。歐新社
日本8日舉行眾議院改選，選前民調看好首相高市早苗領導的自民黨大勝；但日本多地遭遇破紀錄暴雪，交通受阻，恐壓低投票率。歐新社

路透報導，日本8日舉行眾議院改選，選前民調看好首相領導的自民黨大勝；但日本多地遭遇破紀錄暴雪，交通受阻，恐壓低投票率。NHK引述總務省統計指出，截至當地上午11時（台灣時間10時），全國投票率為7.17%，較前一次眾院選舉同一時間低3.26個百分點。

高市早苗日前突襲解散國會，啟動戰後最短的眾議院選戰，並表明若自民黨與日本維新會組成的執政聯盟未能維持過半，將下台負責。多項選前民調預測，自民黨與維新會合計可望拿下約300席，較目前的233席明顯增加。

路透指出，日本選舉通常選在氣候較溫和的月份舉行，本次為戰後第3次在2月冬季投票，恰逢豪雪攪局。北部地區預報積雪最高可達70公分，連東京也罕見降雪並引發局部交通阻塞。日本國土交通省表示，截至當日上午，全國已有37條鐵道路線、58條渡輪航線停駛，54個航班取消。

投票除部分地區因天候調整時間外，原則上於全國4萬4600多處投票所進行，晚間8時截止，預料9日凌晨可望大致底定。

另截至6日，期日前投票人數約2079萬人、約占選民2成，較前次同一時期增加約436萬人。

路透並提到，近年眾院選舉投票率多落在50%中段；若本次因大雪導致投票率進一步下滑，可能放大具動員能力的「組織票」影響力。

投票率 日本維新會 高市早苗
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中國反制高市早苗打「琉球牌」 專家：沖繩人有違和感

日本大選聚焦外國人政策 是否設限成焦點

日本眾院大選 4個關鍵席次左右高市政權走向

日本眾議院改選 國民黨立委分析：自民黨占盡優勢

相關新聞

日本長生炭坑遺骨探勘行動意外，台籍潛水員客死異鄉

來自台灣的潛水員「Victor」徐巍（Wei Hsu，台灣潛水圈習慣稱呼徐大哥，日本媒體將其記為「魏修」）於2026年2月7日參加位在日本山口縣宇部市的長生海底炭坑遺骨挖掘行動時，潛水行動才過沒多久，便出現痙攣。同行的潛水夫緊急上岸回報狀況，並在立刻展開急救，最終仍送醫不治。享年57歲。

澳洲兩在野黨重歸於好 曾因法案立場不合鬧分手

澳洲兩個右派在野政黨「自由黨」與「國家黨」今天宣布重修舊好，此前兩黨因邦代海灘（Bondi Beach）槍擊案在立法上意...

日本眾院選舉投票率告急！ 11點前僅7.17%

路透報導，日本8日舉行眾議院改選，選前民調看好首相高市早苗領導的自民黨大勝；但日本多地遭遇破紀錄暴雪，交通受阻，恐壓低投...

中國反制高市早苗打「琉球牌」 專家：沖繩人有違和感

中國為反制日本首相高市早苗的「台灣有事」說，輿論再度拋出「琉球論述」，意圖瓦解日本擁有沖繩的合法性基礎。長年從事琉球・沖...

泰國大選將揭曉 兩大黨爭組閣、預計對台保持友好

泰國大選登場，投票初步結果預計晚間揭曉，據分析，人民黨與泰自豪黨被視為最有機會爭奪籌組下屆政府主導權，兩黨選前都曾表示，...

日本8日大選 「高市旋風」對決強烈寒流

日本8日舉行眾議員大選投開票，選戰至今各家民調均預估自民黨將在眾議院單獨過半，但投票日當天全日本有強烈寒流來襲，恐影響投...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。