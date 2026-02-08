日本眾院選舉投票率告急！ 11點前僅7.17%

路透報導，日本8日舉行眾議院改選，選前民調看好首相領導的自民黨大勝；但日本多地遭遇破紀錄暴雪，交通受阻，恐壓低投票率。NHK引述總務省統計指出，截至當地上午11時（台灣時間10時），全國投票率為7.17%，較前一次眾院選舉同一時間低3.26個百分點。

高市早苗日前突襲解散國會，啟動戰後最短的眾議院選戰，並表明若自民黨與日本維新會組成的執政聯盟未能維持過半，將下台負責。多項選前民調預測，自民黨與維新會合計可望拿下約300席，較目前的233席明顯增加。

路透指出，日本選舉通常選在氣候較溫和的月份舉行，本次為戰後第3次在2月冬季投票，恰逢豪雪攪局。北部地區預報積雪最高可達70公分，連東京也罕見降雪並引發局部交通阻塞。日本國土交通省表示，截至當日上午，全國已有37條鐵道路線、58條渡輪航線停駛，54個航班取消。

投票除部分地區因天候調整時間外，原則上於全國4萬4600多處投票所進行，晚間8時截止，預料9日凌晨可望大致底定。

另截至6日，期日前投票人數約2079萬人、約占選民2成，較前次同一時期增加約436萬人。

路透並提到，近年眾院選舉投票率多落在50%中段；若本次因大雪導致投票率進一步下滑，可能放大具動員能力的「組織票」影響力。