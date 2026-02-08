台灣潛水員在日本身亡 初判肇因為氧氣中毒

一名57歲台灣潛水員昨天在日本山口縣參與潛水調查期間不幸身亡，一同參與調查的潛水員今天在記者會說明，初步判斷肇因是「因高氧引發氧氣中毒，進而發生痙攣並溺水」。

山口放送（KRY）報導，山口縣宇部市一處海底煤礦場曾在第二次世界大戰期間的1942年2月3日，發生坑道淹水事故，造成183人罹難，許多罹難者出生於朝鮮半島。

日本民間團體「將長生煤礦水災記錄於歷史之會」致力打撈仍在海中的骸骨，並持續展開相關活動，自本月3日起展開大規模潛水調查，其中也有海外潛水員參與。

而一名來自台灣的男性潛水員也參與調查，但他昨天在潛水期間發生痙攣，經急救人員施救後，仍宣告不治。

持續參與這項潛水調查的人員伊佐治佳孝今天在這個市民團體的記者會說明昨天的情況以及肇因是「因高氧引發氧氣中毒，進而發生痙攣並溺水」，不過目前尚不清楚當時為何持續處於高氧狀態。

伊佐治表示，這件事發生在潛水開始不久，與水溫無關，並非低體溫所致。

這個民間團體鑑於潛水員不幸身亡，已中止原定進行至11日的潛水調查。

此外，宇部市長篠崎圭二今天也對昨天的事故致哀。他說，「誠摯慰問亡故的潛水員及其家屬。目前相關單位正在調查事故原因」。

他也表示，「煤礦場遺址是極度危險的場所，市府未來將與中央及縣政府協商適當對策，避免類似事故再次發生。」