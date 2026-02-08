澳洲兩在野黨重歸於好 曾因法案立場不合鬧分手

澳洲兩個右派在野政黨「自由黨」與「國家黨」今天宣布重修舊好，此前兩黨因邦代海灘（Bondi Beach）槍擊案在立法上意見不合而公開分裂。

中間偏右的自由黨（Liberal Party）與以農村為主的國家黨（Nationals）表示，他們已經克服分歧。在過去一個世紀裡，兩黨常組成聯盟以共同執政。

自由黨領袖李伊（Sussan Ley）在坎培拉（Canberra）舉行記者會時表示：「聯盟已重新和好；展望未來，不再糾結於過去。我們全心代表澳洲人民，為民眾的需求而努力。」

綜合路透社與法新社報導，不到3週前，兩黨聯盟因為邦代海灘槍擊案有關仇恨犯罪法案的立場分歧而二度分裂。去年5月，兩黨在大選慘敗後也一度鬧分手。

根據澳洲選舉規定，下屆全國大選必須在2028年5月之前舉行。現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的中間偏左工黨（Labor Party）去年以遙遙領先票數上台執政。