中國反制高市早苗打「琉球牌」 專家：沖繩人有違和感

中國為反制日本首相高市早苗的「台灣有事」說，輿論再度拋出「琉球論述」，意圖瓦解日本擁有沖繩的合法性基礎。長年從事琉球・沖繩研究的專家林泉忠表示，沖繩主流社會對中國再打「琉球牌」出現一定程度的違和感甚至不快，認為沖繩地位或未來應由沖繩人民決定。

高市早苗去年11月7日在國會答詢時表示，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，引發日中之間強烈衝突。中方輿論再次拋出「琉球論述」作為反制手段之一。根據日本共同社報導，其間涉及琉球・沖繩的相關報導大幅增加，高達之前的20倍。

研究了琉球・沖繩議題30年的東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠接受中央社訪問時表示，此次是21世紀以來，中國第三波「琉球熱議」，目的是牽制日本打「台灣牌」，使日本介入台灣議題時，必須顧慮自身後院沖繩可能引發的法理問題。

林泉忠強調，此次有關琉球的輿論是「系統性話語操作」，中央級官媒密集發表評論文章，為論述定調；地方琉球研究重鎮舉辦「琉球學」研討會，提供歷史與法理支持。北京核心學府召開座談進行有關琉球地位的論述。學者在媒體與論壇中反覆質疑「琉球歸屬日本的地位問題」，指其國際法依據有漏洞。

林泉忠表示，中國第三波「琉球熱議」比以往更具攻擊性，超出了對美國1972年將沖繩歸還日本的質疑，而是進一步強調1879年日本單方面以武力併吞琉球王國，試圖從根本上瓦解日本擁有沖繩的合法性基礎。

曾於琉球大學任教、在沖繩居住10年的林泉忠表示，他最近重訪沖繩，與當地官員、專家學者及媒體人士就中國第三波「琉球熱議」進行交流。沖繩縣官員慎重表示，有留意到中國再打「琉球牌」，由於並非直接由官方立場例如外交部的表述，他們不便回應，但會繼續留意中國輿論的走勢。

林泉忠表示，「他們（沖繩人）大都傾向認為沖繩的地位問題，或者沖繩的未來，應該由沖繩人民自己去決定，因此也對中國打琉球牌有一定的違和感甚至不快」。也有沖繩熟悉中琉歷史關係的專家學者私下表示，希望中國對沖繩社會有更客觀的瞭解，切勿根據一些錯誤資訊，對琉球地位問題作出不恰當的評論。

林泉忠表示，許多中國輿論錯誤以為沖繩人因反對日本政府常年讓美軍在當地設立軍事基地，而想沖繩獨立。

林泉忠曾於2005到2007年進行沖繩社會身分認同研究，發現六、七成受訪者認為沖繩不應該獨立；且目前沒有任何在沖繩縣擁有議席的政黨提倡沖繩獨立，當下的沖繩社會也未掀起有關沖繩地位或獨立的熱議。

林泉忠表示，中國第三波「琉球熱議」效果有限，主要是因為未能獲得沖繩主流民意廣泛支持。沖繩人對日本政府在美軍基地問題上的不公平對待，確實有強烈不滿，但並不傾向接受外部勢力介入。沖繩在二戰中犧牲了1/4平民，對於可能導致其再次捲入戰爭、淪為大國博弈棋子的情況都高度警惕。

回顧中國與琉球的歷史關係，清末之前的中國與琉球締結了5個世紀的宗藩關係，1879年明治日本單方面併吞琉球，將琉球改名為「沖繩縣」。1945年日本在二戰戰敗，美軍直接占領及統治沖繩，直至1972年5月將沖繩移交日本。

林泉忠指出，中國於2013年出現第一波「琉球熱議」，當時日本因之前實施釣魚台列嶼（日稱「尖閣諸島」）「國有化」措施，導致中日關係跌入冰點。人民日報5月發表署名評論文章「論『馬關條約』與釣魚島問題」，提出「歷史上懸而未決的琉球問題也到了可以再議的時候」，引發廣泛關注，意圖將釣魚台列嶼與琉球地位問題綑綁，對日本形成雙重壓力。

2023年第二波「琉球熱議」是在沖繩知事玉城丹尼訪中的背景下，人民日報6月頭版報導中國國家主席習近平參觀國家版本館及在古籍「使琉球錄」面前發表涉及琉球的罕見談話。不過報導內容僅涉及中琉之間的歷史關係與當代雙方的交流，並未涉及琉球地位或主權問題。

林泉忠表示，由1972年中日邦交至今，中國官方既未正式提出過「琉球地位未定論」，北京外交部亦未就沖繩的歸屬問題提出過任何異議。未來中方仍會繼續打「琉球牌」以牽制日本介入台灣議題，但官方仍會十分謹慎，不會輕易正式提出有關「琉球地位未定」的論述。