泰國大選將揭曉 兩大黨爭組閣、預計對台保持友好

中央社／ 曼谷特稿
圖為泰國人民黨首選總理候選人納塔彭1月25日在曼谷拜票，持手機與選民自拍。路透
圖為泰國人民黨首選總理候選人納塔彭1月25日在曼谷拜票，持手機與選民自拍。路透

泰國大選登場，投票初步結果預計晚間揭曉，據分析，人民黨與泰自豪黨被視為最有機會爭奪籌組下屆政府主導權，兩黨選前都曾表示，若執政將與台灣保持友好關係，增進雙方合作。

據選前分析和民調結果，泰國大選將是人民黨（People's Party）、泰自豪黨（Bhumjaithai Party）和為泰黨（Pheu Thai Party）三強角逐；預估無一政黨能贏得過半席位，因此跨黨派組聯合政府幾乎無可避免。

泰國近年政治動盪，過去不到3年就換了3任總理。除了內政，下屆政府的外交走向及對台灣立場也受到關注。

預料有機會籌組下屆政府主導權的人民黨、泰自豪黨和為泰黨的總理或議員候選人，選前都曾表示，若執政將與台灣保持友好並促進合作。

人民黨第一順位總理候選人納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）選前民調支持度排名第一。

他曾告訴中央社，泰國與台灣關係良好，若未來擔任總理，將希望進一步發展雙邊關係，建立更多商業合作，「並希望與台灣的台積電合作，發展半導體產業」。

針對台海局勢，納塔彭認為，世界上任何國家維持穩定及和平至關重要，並強調「無論貿易戰或真正的戰爭，對人類都沒益處」。

挾著執政優勢，被學界認為最有可能繼續執政的泰自豪黨也表示會繼續與台灣保持友好關係。

泰自豪黨高層、負責外交事務的拉查達（Rachada Dhnadirek）接受中央社專訪時表示，若泰自豪黨執政，會與台灣保持友好，特別是經濟與科技領域。當被問及有關台海議題的立場時，她則說，「泰國希望和平」。

另外，泰自豪黨黨內人士、眾議員候選人安提猜（Anthitchan Kuharuengrong）也曾指出，若該黨執政，他將向高層提議，在政府內成立一個與台灣互動的單位。

為泰黨首席總理候選人尤德查南（Yodchanan Wongsawat）表示，泰國與台灣關係很近，並指出，自己在大學任教期間，學習許多台灣經驗，包括半導體、科學園區模式與科技發展。若能執政，希望進一步借鏡台灣的新創生態系思考模式。

針對中央社提問如何看待台海情勢時，他表示，台海局勢和南海議題攸關整個亞洲的穩定。

尤德查南說：「和平對所有事情而言都是必要的，我認為兩方展開對話，會讓情況變得更好。我們支持和平。」

泰國約5300萬名選民將選出眾議院500個席次，並同步就修憲案進行公投，攸關泰國未來政治走向。

