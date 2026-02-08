日本眾院選舉 上午11時投票率7.17%、較上屆下滑
日本眾議院選舉今天投開票。根據日本總務省公布，截至當地時間上午11時（台北時間上午10時），全國單一選區投票率為7.17%，較2024年上屆眾議院選舉同一時間下滑3.26個百分點。
日本電視台、TBS報導，不過，這次大選的期日前投票（提前投票）人數攀升。總務省指出，截至6日，日本全國完成期日前投票人數超過2079萬，較上屆眾院選舉同期增加約436萬人，顯示部分選民提前行使投票權。
本次選戰主要議題包括因應物價高漲的對策，包含是否調降消費稅，以及安全保障政策等。日本選民如何透過選票表達政治立場，備受各界關注。
投票將於今晚8時截止，部分地方可能因為氣候因素提前關閉投票所。開票作業將於投票截止後即刻進行，預計9日凌晨即可大致掌握整體選舉結果走向。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。