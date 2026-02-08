快訊

房產過戶給兒子創業，卻連孝親費都拿不到！退休媽忘做「附負擔贈與」超後悔

經典賽／「等不及想見到大家」 費爾柴德中文喊「台灣 加油」

避免認知退化風險 聽力下降2早期跡象有助判斷是否該就醫

日本眾院選舉 上午11時投票率7.17%、較上屆下滑

中央社／ 東京8日專電

日本眾議院選舉今天投開票。根據日本總務省公布，截至當地時間上午11時（台北時間上午10時），全國單一選區投票率為7.17%，較2024年上屆眾議院選舉同一時間下滑3.26個百分點。

日本電視台、TBS報導，不過，這次大選的期日前投票（提前投票）人數攀升。總務省指出，截至6日，日本全國完成期日前投票人數超過2079萬，較上屆眾院選舉同期增加約436萬人，顯示部分選民提前行使投票權。

本次選戰主要議題包括因應物價高漲的對策，包含是否調降消費稅，以及安全保障政策等。日本選民如何透過選票表達政治立場，備受各界關注。

投票將於今晚8時截止，部分地方可能因為氣候因素提前關閉投票所。開票作業將於投票截止後即刻進行，預計9日凌晨即可大致掌握整體選舉結果走向。

投票率 日本
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本眾院大選 中道誤判合併加分效應、席次恐腰斬

日本眾議院改選 國民黨立委分析：自民黨占盡優勢

日本眾議院選舉大雪中登場 日學者：將可能改變日本國家型態

日本眾議院大選投開票 各黨能源政策一次看

相關新聞

力拼重回「可開戰正常國家」！高市若大勝 日本「和平憲法」恐成歷史

朝鮮日報報導，日本第51屆眾議院大選今日登場，外界高度關注自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，能否一舉拿下2/3席次，也就...

日本長生炭坑遺骨探勘行動意外，台籍潛水員客死異鄉

來自台灣的潛水員「Victor」徐巍（Wei Hsu，台灣潛水圈習慣稱呼徐大哥，日本媒體將其記為「魏修」）於2026年2月7日參加位在日本山口縣宇部市的長生海底炭坑遺骨挖掘行動時，潛水行動才過沒多久，便出現痙攣。同行的潛水夫緊急上岸回報狀況，並在立刻展開急救，最終仍送醫不治。享年57歲。

日本眾議院選舉今登場！高市早苗賭上首相大位 選戰變數一次看

彭博資訊報導，日本眾議院今日舉行投開票，預計當地8日晚間8時（台灣時間晚間7時）截止投票。日本首相高市早苗賭上首相大位拚...

日本眾議院大選投開票 各黨能源政策一次看

日本各黨均在這次眾議院大選端出能源政策。日媒分析，重新評價核能發電的政黨逐漸增加，多黨在公約（政見）之中，「零核電」的表...

日本各黨均主張下調消費稅 自民黨候選人意見分歧

日本媒體針對日本眾議院選舉候選人實施問卷調查，詢問他們對消費稅的想法，自民黨內74%的候選人認為應該「有限地減稅」，但有...

日本眾議院大選 朝野各黨魁12天拜票繞地球1.8圈

日本眾議院大選今天投開票，隨著最後的街頭演說於昨晚「選前之夜」落幕，朝野11個政黨黨魁在選戰期間為爭取選民支持，奔走全國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。