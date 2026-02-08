日本眾院大選 4個關鍵席次左右高市政權走向

日本眾議院選舉今天投開票，日本首相、自由民主黨總裁高市早苗設定「233席過半」作為最低勝敗門檻。雖然執政聯盟在參議院仍處於少數局面，但眾院席次將直接影響政權穩定度與政策推動力道。朝野目前聚焦4個關鍵數字，作為選後政治版圖的重要指標。

●233席：確保政權延續、預算法案可推進

日本經濟新聞報導，目前執政陣營選前席次為自民黨198席，加上日本維新會34席，共232席，只要再增加1席即可過半。眾院過半不僅是首相續任的最低門檻，也有助於推動預算與主要政策，包括高市政權主打的「負責任的積極財政」。

即便取得眾院過半，由於參院仍為少數執政，法案通過仍需爭取在野黨支持。不過若執政陣營在眾院未能過半，很可能演變為首相去留問題，高市先前明言，若未過半「將辭去首相職務」。

●243席：取得「穩定多數」 獨占常設委員長

若執政陣營達243席，將取得所謂「穩定多數」，可在所有常任委員會中掌握過半席次，並獨占委員長職位。這將讓國會運作更加順暢。

2026年度預算預計在選後召開的特別國會審議，過去由在野黨擔任的預算委員長，理論上也可重新回到執政黨手中。高市日前在街頭演說時曾公開抱怨，「預算委員長也是在野黨，矛頭最後都指向我」，顯示現行體制下執政黨在國會審議中處處受制。

●261席：達「絕對穩定多數」 可單獨推動法案

261席代表「絕對穩定多數」，執政陣營可單獨掌控所有委員會，在所有委員會確保過半席次，即使未經委員長裁定，也能僅靠自家議員通過法案。自民黨曾在2021年眾院選舉單獨達成此門檻。

●310席：具備否決翻盤與發動修憲能力

310席相當於眾院465席的2/3，可對參院否決的法案進行再表決，並啟動修憲公投程序。歷史上，2005年「郵政解散」與2014年「安倍經濟學」解散時，執政陣營都曾突破310席，但自民黨單獨取得該門檻仍未有前例。

●中道陣營與在野黨各自訂下勝敗線

由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟，目標成為眾院相對第一大黨。共同代表野田佳彥表示，若選舉結果未達預期，將「承擔責任」，並表示「如果1加1沒有達到2，就是失敗」；另一名共同代表齊藤鐵夫則指出，其中一個目標是要超越現有席次，並表示「對結果負責是理所當然」。

另一方面，國民民主黨提出「51席、比例票900萬」的選舉目標。一旦取得51席，該黨將可單獨提出內閣不信任案與附帶預算的法案，政治影響力將大幅提升。