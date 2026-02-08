快訊

房產過戶給兒子創業，卻連孝親費都拿不到！退休媽忘做「附負擔贈與」超後悔

經典賽／「等不及想見到大家」 費爾柴德中文喊「台灣 加油」

避免認知退化風險 聽力下降2早期跡象有助判斷是否該就醫

聽新聞
0:00 / 0:00

日本眾院大選 4個關鍵席次左右高市政權走向

中央社／ 東京8日專電
日本首相高市早苗。圖／美聯社
日本首相高市早苗。圖／美聯社

日本眾議院選舉今天投開票，日本首相、自由民主黨總裁高市早苗設定「233席過半」作為最低勝敗門檻。雖然執政聯盟在參議院仍處於少數局面，但眾院席次將直接影響政權穩定度與政策推動力道。朝野目前聚焦4個關鍵數字，作為選後政治版圖的重要指標。

●233席：確保政權延續、預算法案可推進

日本經濟新聞報導，目前執政陣營選前席次為自民黨198席，加上日本維新會34席，共232席，只要再增加1席即可過半。眾院過半不僅是首相續任的最低門檻，也有助於推動預算與主要政策，包括高市政權主打的「負責任的積極財政」。

即便取得眾院過半，由於參院仍為少數執政，法案通過仍需爭取在野黨支持。不過若執政陣營在眾院未能過半，很可能演變為首相去留問題，高市先前明言，若未過半「將辭去首相職務」。

●243席：取得「穩定多數」 獨占常設委員長

若執政陣營達243席，將取得所謂「穩定多數」，可在所有常任委員會中掌握過半席次，並獨占委員長職位。這將讓國會運作更加順暢。

2026年度預算預計在選後召開的特別國會審議，過去由在野黨擔任的預算委員長，理論上也可重新回到執政黨手中。高市日前在街頭演說時曾公開抱怨，「預算委員長也是在野黨，矛頭最後都指向我」，顯示現行體制下執政黨在國會審議中處處受制。

●261席：達「絕對穩定多數」 可單獨推動法案

261席代表「絕對穩定多數」，執政陣營可單獨掌控所有委員會，在所有委員會確保過半席次，即使未經委員長裁定，也能僅靠自家議員通過法案。自民黨曾在2021年眾院選舉單獨達成此門檻。

●310席：具備否決翻盤與發動修憲能力

310席相當於眾院465席的2/3，可對參院否決的法案進行再表決，並啟動修憲公投程序。歷史上，2005年「郵政解散」與2014年「安倍經濟學」解散時，執政陣營都曾突破310席，但自民黨單獨取得該門檻仍未有前例。

●中道陣營與在野黨各自訂下勝敗線

由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟，目標成為眾院相對第一大黨。共同代表野田佳彥表示，若選舉結果未達預期，將「承擔責任」，並表示「如果1加1沒有達到2，就是失敗」；另一名共同代表齊藤鐵夫則指出，其中一個目標是要超越現有席次，並表示「對結果負責是理所當然」。

另一方面，國民民主黨提出「51席、比例票900萬」的選舉目標。一旦取得51席，該黨將可單獨提出內閣不信任案與附帶預算的法案，政治影響力將大幅提升。

眾院 日本經濟 法案 高市早苗
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本眾院大選 中道誤判合併加分效應、席次恐腰斬

日本眾議院改選 國民黨立委分析：自民黨占盡優勢

日本眾議院選舉大雪中登場 日學者：將可能改變日本國家型態

日本各黨均主張下調消費稅 自民黨候選人意見分歧

相關新聞

力拼重回「可開戰正常國家」！高市若大勝 日本「和平憲法」恐成歷史

朝鮮日報報導，日本第51屆眾議院大選今日登場，外界高度關注自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，能否一舉拿下2/3席次，也就...

日本長生炭坑遺骨探勘行動意外，台籍潛水員客死異鄉

來自台灣的潛水員「Victor」徐巍（Wei Hsu，台灣潛水圈習慣稱呼徐大哥，日本媒體將其記為「魏修」）於2026年2月7日參加位在日本山口縣宇部市的長生海底炭坑遺骨挖掘行動時，潛水行動才過沒多久，便出現痙攣。同行的潛水夫緊急上岸回報狀況，並在立刻展開急救，最終仍送醫不治。享年57歲。

日本眾議院選舉今登場！高市早苗賭上首相大位 選戰變數一次看

彭博資訊報導，日本眾議院今日舉行投開票，預計當地8日晚間8時（台灣時間晚間7時）截止投票。日本首相高市早苗賭上首相大位拚...

日本眾議院大選投開票 各黨能源政策一次看

日本各黨均在這次眾議院大選端出能源政策。日媒分析，重新評價核能發電的政黨逐漸增加，多黨在公約（政見）之中，「零核電」的表...

日本各黨均主張下調消費稅 自民黨候選人意見分歧

日本媒體針對日本眾議院選舉候選人實施問卷調查，詢問他們對消費稅的想法，自民黨內74%的候選人認為應該「有限地減稅」，但有...

日本眾議院大選 朝野各黨魁12天拜票繞地球1.8圈

日本眾議院大選今天投開票，隨著最後的街頭演說於昨晚「選前之夜」落幕，朝野11個政黨黨魁在選戰期間為爭取選民支持，奔走全國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。