快訊

房產過戶給兒子創業，卻連孝親費都拿不到！退休媽忘做「附負擔贈與」超後悔

經典賽／「等不及想見到大家」 費爾柴德中文喊「台灣 加油」

避免認知退化風險 聽力下降2早期跡象有助判斷是否該就醫

日本大選聚焦外國人政策 是否設限成焦點

中央社／ 東京8日綜合外電報導

日本眾議院大選今天投開票，日媒從接收外國人是否設上限的角度觀察各黨政見。日本維新會、參政黨等政黨主張有其必要；自民黨則未提及；中道改革聯合則盼實現多文化共生社會。

時事通信社報導，日本政府1月敲定彙整外國人政策基本方針的綜合性對策，內容包含提高取得日本籍的門檻、強化不支付醫藥費的對策、研議取得土地的法令，不過僅稱接收限制為未來評估的事項。

日本出入國在留管理廳（簡稱入管廳，類似出入境管理局）初步估計2025年進入日本的外國人，全年約4243萬人次，創下新高。日本國立社會保障與人口問題研究所則估計，到了2070年，外國人占日本人口的比例會超過1成。

對於日本的外國人快速增加，日本維新會把「設定上限」定位為重中之重；參政黨則提議「從嚴管制接收總量」。日本保守黨的訴求則為「姑且停止移民」。

自民黨在這次眾議院的選舉公約，則沿用日本政府1月敲定的綜合性對策，並未提到接收限制。報導推測，這可能是考量日本產業缺工，經濟界希望擴大接收外國人等因素有關。

在野黨國民民主黨在選舉公約力倡制定「外國人土地取得限制法」（外國人土地取得規制法）；「未來團隊」則建議提高入境稅，以及境外外國人在日本的固定資產稅等；政黨「減稅日本・憂國聯合」則主張「嚴厲因應不守法的外國人」。

對此，中道、日本共產黨、社民黨則強調實現共生社會。中道共同代表野田佳彥提到總量管制時覺得，「是否為時過早」。他也表示，考慮成立「多文化共生廳」。

日本共產黨與社民黨則強調「反對歧視與排外主義」的立場；令和新選組則主張，廢除技能實習制度與育成就業制度，並計劃立法訂定外國人的綜合性權利。

日本社群媒體上對於外國人政策的關注度也在提高。時事通信社透過社群媒體分析工具Brandwatch驗證社群平台X後得知，包含「移民」在內的貼文，在日本首相高市早苗宣布解散眾議院之後大增。

日本維新會 外國人 社群媒體
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本眾議院改選 國民黨立委分析：自民黨占盡優勢

日本眾議院選舉大雪中登場 日學者：將可能改變日本國家型態

日本眾議院大選投開票 各黨能源政策一次看

日本各黨均主張下調消費稅 自民黨候選人意見分歧

相關新聞

力拼重回「可開戰正常國家」！高市若大勝 日本「和平憲法」恐成歷史

朝鮮日報報導，日本第51屆眾議院大選今日登場，外界高度關注自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，能否一舉拿下2/3席次，也就...

日本長生炭坑遺骨探勘行動意外，台籍潛水員客死異鄉

來自台灣的潛水員「Victor」徐巍（Wei Hsu，台灣潛水圈習慣稱呼徐大哥，日本媒體將其記為「魏修」）於2026年2月7日參加位在日本山口縣宇部市的長生海底炭坑遺骨挖掘行動時，潛水行動才過沒多久，便出現痙攣。同行的潛水夫緊急上岸回報狀況，並在立刻展開急救，最終仍送醫不治。享年57歲。

日本眾議院選舉今登場！高市早苗賭上首相大位 選戰變數一次看

彭博資訊報導，日本眾議院今日舉行投開票，預計當地8日晚間8時（台灣時間晚間7時）截止投票。日本首相高市早苗賭上首相大位拚...

日本眾議院大選投開票 各黨能源政策一次看

日本各黨均在這次眾議院大選端出能源政策。日媒分析，重新評價核能發電的政黨逐漸增加，多黨在公約（政見）之中，「零核電」的表...

日本各黨均主張下調消費稅 自民黨候選人意見分歧

日本媒體針對日本眾議院選舉候選人實施問卷調查，詢問他們對消費稅的想法，自民黨內74%的候選人認為應該「有限地減稅」，但有...

日本眾議院大選 朝野各黨魁12天拜票繞地球1.8圈

日本眾議院大選今天投開票，隨著最後的街頭演說於昨晚「選前之夜」落幕，朝野11個政黨黨魁在選戰期間為爭取選民支持，奔走全國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。