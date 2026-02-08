巴基斯坦遭炸彈攻擊 陸外交部：反對一切形式恐怖主義

巴基斯坦首都伊斯蘭堡6日發生嚴重爆炸事件，造成重大人員傷亡。大陸外交部發言人8日表示，強烈譴責此次襲擊事件，反對一切形式的恐怖主義，堅定支持巴基斯坦政府維護國家安全穩定、保護人民安全的努力。

中國大陸與巴基斯坦關係密切，有「巴鐵」之稱（意指中國的鐵哥兒們），雙方具備多維度、戰略性且高度務實的合作，涵蓋地緣安全、能源通道、經濟合作、區域影響力等多個層面，建立在現實國家利益與長期戰略規劃基礎之上，其也是中國在南亞的戰略支點。

大陸外交部指出，中方對巴基斯坦首都伊斯蘭堡發生嚴重爆炸事件造成重大人員傷亡深感震驚，對遇難者表示深切哀悼，向傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問。

法新社6日報導，巴基斯坦一位警方消息人士稱，首都伊斯蘭馬巴德一座什葉派清真寺今天遭遇自殺炸彈攻擊，至少有30人喪命、超過130人受傷。預計死亡人數還會攀升。

這起攻擊被視為伊斯蘭馬巴德自2014年以來死傷最慘重的案件之一。目前巴基斯坦警方已封鎖現場並展開鑑識調查，醫院方面也進入緊急狀態以處理大量湧入的重傷患。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）透過聲明表達深切悲痛且予以強烈譴責，還說必將找到幕後兇手並繩之以法。

恐怖襲擊發生後，「伊斯蘭國」透過其Telegram頻道發表聲明認領本次攻擊，並發布一張據稱是襲擊者的照片，畫面中男子蒙面並持槍。但還未獲官方調查證實。