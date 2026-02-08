日本眾院大選 中道誤判合併加分效應、席次恐腰斬

日本眾議院選舉今天投開票，民調顯示，自民黨明顯拉開與對手差距，不僅與日本維新會穩保過半，更上看300席。相較下，由立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革聯合」可能席次腰斬。觀察人士分析，中道最大誤判在於高估合併加分效應，沒料到實際上竟成減分。

日本電視台解析眾院選舉終盤情勢，自民黨會大幅超越選舉公告前的198席，甚至有望超過可單獨主導國會運作的「絕對穩定多數」261席。儘管維新會可能無法守住選舉公告前的34席，但整體來看，自維合計有望突破300席。反觀中道，公告前為167席，但目前評估可能跌破100席。

對於這種趨勢，就連自民黨候選人都坦言「沒有那麼強烈的勝選實感」。報導稱，其中一個原因是，自民黨氣勢是在高市早苗接任領導後，才開始出現明顯變化。

回顧2024年，石破茂擔任首相、自民黨總裁時的眾院選舉，自民黨在比例代表的得票率只有27%，去年參院選舉更掉到22%。然而，在這次眾院選終盤調查中，比例代表「投給自民黨」的比例已經回升到33%，與2021年、岸田文雄擔任首相時的35%差不多。

2021年眾院選舉中，自民黨拿下261席，然而目前情勢顯示，自民黨可能超越當年水準。而比例代表得票率略低於2021年，席次卻可能更多，原因就在於對手「中道」的失策。

分析指出，2024年眾院選舉的比例代表得票，立憲民主黨為21%、公明黨為11%，理論上兩黨合併後，中道應該有約32%的支持率。然而民調顯示，僅有17%受訪者要把比例票投給中道，幾乎腰斬。原本期待「合併加分」，實際上卻變成「合併減分」。

作家小倉健一指出，兩黨合併是基於極為現實的「雙贏算計」。首先，立憲民主黨已經被逼到絕境，由於在單一選區缺乏基本盤，渴望公明黨穩固的組織票。一旦合併，公明票灌入立憲的單一選區，只要多出幾萬票，勝率就會大幅提高。

另一方面，公明黨也站在懸崖邊。與自民的合作關係破裂後，原本的單一選區4席可能歸零，但僅靠自身力量難以勝選，只能轉向與立憲合作，換取比例代表名單排在前段，可以獲得「保證當選席」。

小倉指出，說穿了這場合併就是「想在單一選區活下去的立憲，以及想靠比例代表保命的公明」，成為兩黨的互助會。

小倉表示，雙方原本都以為這是完美交易，但這場合作，使得立憲民主黨淡化過去高舉的「零核電」、「反安保法制」等主張，導致核心支持者產生強烈失落感；同時，過去執政20多年的公明黨以務實路線進場，也讓立憲長期偏理想化的政策顯得缺乏現實基礎，形同自我拆台。

他指出，最終結果就是兩頭落空，無黨派選民察覺到這種轉變，開始默默離去；長年支持立憲的選民也陷入絕望，因為原本深信不移的口號，竟被拿去交換公明的組織票。

在單一選區制度下，些微支持度下滑就可能從「險勝」變成「全失」。中道在多個激戰區同步流失關鍵票源，敗選呈現連鎖效應；反觀自民黨，則因對手分裂而坐收漁利。隨著高市早苗領軍後自民黨支持度回溫，執政黨在終盤呈現全面領先態勢。

小倉分析，如果中道改革聯合最終大敗，在野黨陣營勢將重新洗牌，主張務實路線的國民民主黨有可能取代中道，成為新一輪在野核心。

他認為，這場選舉不僅是政權攻防，更是日本在野政治路線的轉折點。中道改革聯合原本期待「1加1大於2」，最終得不償失，成為壯烈的「自爆」型整合。