伊朗外長：盼重啟核談判 警告美國勿發動攻擊

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，他希望能夠盡快恢復與美國的談判，同時重申德黑蘭的紅線，並警告美國勿發動任何攻擊。

法新社報導，根據阿拉奇在官方Telegram頻道上發布的半島電視台（Al Jazeera）採訪摘要，他表示，在6日於阿曼舉行的會談中，伊朗的飛彈計畫「絕無談判空間」。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）預計將在下週於華府與美國總統川普會面時，提出彈道飛彈計畫相關議題。

阿拉奇同時警告，若美國攻擊伊朗領土，德黑蘭將鎖定美國在該地區的軍事基地作為目標。

在此之際，伊朗談判的首席代表魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）訪問位於阿拉伯海的美國航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln），此舉顯示美國軍事行動的威脅依然存在。

美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體上發文表示，這兩位高層官員登上這艘核動力艦艇進行視察。

魏科夫在個人社群媒體發文表示，這艘航空母艦及其打擊群「守護我們安全，並貫徹川普總統以實力維護和平的訊息」。

阿拉奇今天表示，儘管在阿曼首都馬斯開特（Muscat）舉行的會談採間接形式，但「仍有機會與美方代表團握手」。

他稱這次會談是「好的開始」，但強調「建立信任還有很長的路要走」，並表示將於近期重啟協商。