日本眾議院改選 國民黨立委分析：自民黨占盡優勢

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
日本首相兼自民黨總裁高市早苗。（路透）
日本眾議院今日投開票，引發各界關注，國民黨國民黨立委牛煦庭分析，這場「冒頭解散」選舉中，對資源雄厚的自民黨來說占盡了優勢；國民黨立委洪孟楷則說，日本首相高市早苗讓日本民眾覺得有耳目一新的氣象，改選席次應能多有斬獲。

日本今天舉行眾議員大選投開票，選戰至今各家民調均預估自民黨將在眾議院單獨過半，但投票日當天全日本有強烈寒流來襲，恐影響投票率，也將影響選舉結果，形成一場「高市旋風」與「強烈寒流」的對決。

身兼立法院「台日交流聯誼會」副會長洪孟楷分析，日本因為內閣制，所以重新改選，只要席次變多，就更能有主流民意的代表性，而高市早苗首相在上任之後屢屢的發言，透過國際媒體看到，是讓日本民眾覺得有耳目一新的氣象。

洪孟楷指出，高市早苗身為第一位日本的女性首相，所展現出不同於男性的強硬領導風格，在她的外交手腕、及政策溝通上有獨特之道，因此選前預期自民黨本次改選席次能夠多有斬獲，甚至執政聯盟能夠達到高達三分之二的總席次，一切就看下午開票結果，自民黨若能掌握過半多數席次，相信對於政策的推動及高市首相的領導地位會更加的穩固，也更能有發揮的空間。

牛煦庭近日也前往日本研究眾議院選舉，他分析，日本的選舉規範非常繁雜，文宣的格式、印製數量都有嚴格限制，而在這一場「冒頭解散」的選舉中，不到三週的時間就要投票，考驗各候選人快速組織團隊的能力，如此節奏，對資源雄厚的自民黨來說占盡了優勢。

牛煦庭提到，從台灣的角度來看，會直觀地認為這場選舉和中日關係掛鉤，但探詢了一輪，還是經濟政策的關注度最高，消費稅減免與國債問題、通膨對策與利率調整方向，才是日本要做出決定的關鍵議題。

牛煦庭認為，高市早苗的熱潮基本上為自民黨鎖定了勝局，她善用簡單的語言詮釋問題，也展現了行動力，這些特質讓他和傳統政客的四平八穩出現鮮明對比，也因此帶來「期待感」，在相對冷淡的選舉文化中成為亮點。高市和自民黨的支持度差了兩倍，即便支持率無法全部轉移給各候選人，只要能夠稍作拉抬，也都足以對結果產生關鍵影響。

日本 自民黨 高市早苗 牛煦庭
