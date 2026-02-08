快訊

搭高鐵目睹乘客將座椅轉向1角度 331萬人看傻：自己打造觀光列車

明明想省錢卻愈花愈兇？「少做一事」讓日常採買變成浪費源頭

莫迪訪馬來西亞強化經貿合作 鞏固戰略夥伴關係

中央社／ 吉隆坡8日綜合外電報導
印度總理莫迪。歐新社
印度總理莫迪。歐新社

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天將會晤馬來西亞首相安華，強化雙方在貿易、半導體、軍事防務及國家安全等領域的合作，進一步鞏固兩國戰略夥伴關係。

路透社報導，莫迪將在馬來西亞進行為期2天的訪問，這是2024年8月雙方提升為全面戰略夥伴關係以來，他首次拜訪馬來西亞。

馬來西亞外交部6日發表聲明，莫迪與安華（Anwar Ibrahim）將在馬來西亞行政中心布特拉加亞（Putrajaya）總理官邸會晤，兩人將簽署多項合作協議，範圍包括醫療保健、國家安全及勞工等領域。

印度外交部5日表示，印度與馬來西亞正著手在半導體產業建立涵蓋多層面的架構，促進雙方合作。

官員指出，印度也正尋求與馬來西亞加強國防合作，洽商有可能出售的多尼爾（Dornier）飛機，還有鮋魚級（Scorpene-class）潛艦與蘇愷（Sukhoi）Su-30戰鬥機的維修與升級。

官方政府數據顯示，馬來西亞去年與印度貿易總額達186億美元，出口品項包括棕櫚油及電機與電子產品，從印度進口的主要是農產品、石油及化學製品。

馬來西亞 印度 外交部
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

喊停兩國經濟戰？美印協議條款仍模糊 紐時：目前只有社媒休兵

川普調降對印度關稅！ 路透：有1點和美對台日韓做法不同

關稅降到18%、俄油不買了 川普宣布美印達成貿易協議「即刻生效」

風箏與潛艇：德總理梅爾茨訪問「理想合作伙伴」印度

相關新聞

力拼重回「可開戰正常國家」！高市若大勝 日本「和平憲法」恐成歷史

朝鮮日報報導，日本第51屆眾議院大選今日登場，外界高度關注自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，能否一舉拿下2/3席次，也就...

日本長生炭坑遺骨探勘行動意外，台籍潛水員客死異鄉

來自台灣的潛水員「Victor」徐巍（Wei Hsu，台灣潛水圈習慣稱呼徐大哥，日本媒體將其記為「魏修」）於2026年2月7日參加位在日本山口縣宇部市的長生海底炭坑遺骨挖掘行動時，潛水行動才過沒多久，便出現痙攣。同行的潛水夫緊急上岸回報狀況，並在立刻展開急救，最終仍送醫不治。享年57歲。

日本眾議院選舉今登場！高市早苗賭上首相大位 選戰變數一次看

彭博資訊報導，日本眾議院今日舉行投開票，預計當地8日晚間8時（台灣時間晚間7時）截止投票。日本首相高市早苗賭上首相大位拚...

日本眾議院大選投開票 各黨能源政策一次看

日本各黨均在這次眾議院大選端出能源政策。日媒分析，重新評價核能發電的政黨逐漸增加，多黨在公約（政見）之中，「零核電」的表...

日本各黨均主張下調消費稅 自民黨候選人意見分歧

日本媒體針對日本眾議院選舉候選人實施問卷調查，詢問他們對消費稅的想法，自民黨內74%的候選人認為應該「有限地減稅」，但有...

日本眾議院大選 朝野各黨魁12天拜票繞地球1.8圈

日本眾議院大選今天投開票，隨著最後的街頭演說於昨晚「選前之夜」落幕，朝野11個政黨黨魁在選戰期間為爭取選民支持，奔走全國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。