美官員爆料中國秘密核試驗！正準備當量數百噸的試爆 靠1招掩蓋痕跡

華盛頓郵報7日報導，美國核武事務高層官員6日爆料，中國大陸正準備進行爆炸威力為指定當量數百噸的核試爆，已長期干擾國際地震監測系統掩蓋爆炸跡象；他並指控，中國曾在2020年6月秘密進行核試爆，而俄羅斯正協助北京發展武器級裂變材料，強化核武庫，美方對此有理由採取「對等措施」。

中國駐美使館未針對2020年核試爆指控提出回應，但稱中國遵守核試暫停，並奉行核武「不首先使用」政策。發言人劉鵬宇表示，中國希望美國履行其「核試暫停承諾，並採取具體行動，維護國際核裁軍與防擴散體系」。

美國國務次卿狄南諾（Thomas DiNanno）主管軍備控制與國際安全事務，他6日在日內瓦裁軍談判會議上表示，北京正準備進行「指定當量達數百噸」的核試爆，且干擾國際地震監測系統以掩蓋過去的核爆。

核爆炸所釋放能量的大小，通常以TNT當量表示；常用單位包括千噸或百萬噸，數百噸TNT當量仍未達千噸。

狄南諾說：「今天，我可以揭露，美國政府已知中國進行了核試爆......在2020年6月22日進行一次產生當量的測試。」他並補充，俄羅斯正協助北京發展武器級裂變材料，以供其核武庫所需。

美國總統川普5日宣布，不再尋求延長美俄的「新戰略武器裁減條約」（New START），將爭取一項「更好且現代化的新協議」。

狄南諾表示，白宮將推動一項超越美俄、範圍更廣的協議，並暗示華府將尋求把中國與其他核武國納入框架，但他也坦言，談成這類協議將十分困難。

北京歷來拒絕加入此類協議，並主張其核武庫仍遠小於美俄，且在自身庫存接近其他主要強權之前，不會進入談判。不過，中國也公開表示，其在《全面禁止核子試爆條約》（CTBT）之下遵守自願的核試暫停；中國在1996年簽署該條約，但從未完成國內批准程序。

根據五角大廈去年12月報告，中國擁有略高於600枚核彈頭；儘管過去一年產量放緩，但仍按計畫在2030年部署1000枚。作為比較，根據斯德哥爾摩國際和平研究所最新年度評估，截至2025年1月，俄羅斯核武庫約為4300枚核彈頭，美國約為3700枚。

卡內基國際和平基金會高級研究員趙通（Zhao Tong）表示：「華府正加大施壓，要求北京釐清並限制其歷來的核武擴張，這也是促使美國決定讓New START到期、重新取得強化美國能力的主要因素之一。」

趙通補充，「狄南諾明確指控中國一直在進行核爆測試，且使用技術掩蓋，這種具體程度前所未見，使北京難以迴避外界要求他們澄清的呼聲。」。他認為，「華府的主要擔憂已不再是俄羅斯……相較之下，北京被視為既有能力、也有意志挑戰美國的軍事主導地位」。