海地過渡總統委員會任期屆滿 總理費艾梅掌行政權

海地過渡總統委員會今天卸任，把政權交給美國支持的總理費艾梅。海地過渡總統委員會執政近2年，未能遏止猖獗的幫派暴力。

法新社報導，考慮到海地政局動盪，過渡總統委員會（Transitional Presidential Council）今天在嚴密維安下，將權力移交給54歲總理兼企業家費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）。

委員會輪值主席聖席爾（Laurent Saint-Cyr）對費艾梅表示：「我們的口號很明確：安全、政治對話、選舉、穩定。總理先生，在這歷史性時刻，我相信你正衡量自己肩負的國家重責大任。」

費艾梅如今是海地唯一擁有行政權的政治領袖。他將在國內政界嚴重分歧局勢下，扛起籌辦選舉的艱鉅任務。

路透社報導，過渡總統委員會由9名成員組成，是2024年4月時任總理亨利（Ariel Henry）辭職後所成立，並由委員會成員輪流擔任主席職位。委員會成立初衷是為了遏止血腥幫派衝突，並推動延宕已久的選舉。

然而，過渡總統委員會任內，安全局勢反而進一步惡化，並出現貪腐指控以及政治內鬥等問題。

今年1月底，包括幾位過渡總統委員會成員在內的人士曾尋求罷免費艾梅；對此，美國一方面警告他們若這麼做將招致嚴重後果，一方面支持費艾梅在2月7日後繼續留任。

美方同時表示過渡總統委員會必須卸任，並對5名委員會成員實施制裁。

美國駐海地大使館本月4日表示，「隨著過渡總統委員會於2月7日任期屆滿，我們支持費艾梅總理帶領海地建立強盛、繁榮和自由的國家」。

而就在美國駐海地大使館發布上述聲明的前一天，美國3艘軍艦抵達太子港灣（Bay of Port-au-Prince）。大使館表示，這些軍艦的到來展現「美方對海地安全、穩定與更光明未來堅定不移的承諾」。

儘管海地的公民與政治領袖普遍同意過渡總統委員會應該下台，但究竟應該由什麼樣的機制來接手，仍未有共識。

海地自2021年摩依士（Jovenel Moise）遭刺身亡以來，一直沒有民選總統，且最後一批參議員的任期也在3年前結束。

上一次舉行選舉是在2016年。武裝團體在首都太子港（Port-au-Prince）、阿蒂博尼特河（Artibonite）農業區以及國家中部擴散，推升籌辦一場自由公正選舉的難度。

根據聯合國資料，截至去年10月，海地境內有約140萬人流離失所，較過渡總統委員會剛上任時多出100萬人。

聯合國也批准了一支國際安全部隊，原訂協助當地警察恢復治安，但兩年多來，實際部署的人數僅有不到1000人，且多數來自肯亞。聯合國表示，目標是在今年夏天讓部隊人數達到5500人。