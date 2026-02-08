快訊

搭高鐵目睹乘客將座椅轉向1角度 331萬人看傻：自己打造觀光列車

明明想省錢卻愈花愈兇？「少做一事」讓日常採買變成浪費源頭

難擋青年示威改革壓力 摩洛哥總理放棄連任黨魁

中央社／ 摩洛哥首都拉巴特7日綜合外電報導

摩洛哥總理阿克哈努什（Aziz Akhannouch）今天表示，他將不尋求連任黨魁；這意味就算他的政黨在今年議會選舉勝出，他也無法再次出任政府首腦。

阿克哈努什2021年起領導政府，但隨著摩洛哥青年去年年底要求對醫療和教育體系進行全面改革，他在「Z世代」抗議運動中面臨越來越高的下台聲浪。

在沿海城市傑迪達（El Jadida）黨內集會上，阿克哈努什告訴他所屬的「全國獨立人士聯盟黨」（RNI），他決定下台是「經過深思熟慮」。

根據慣例，摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）通常會任命贏得議會選舉的政黨領袖為總理。

下一次選舉定9月底舉行。

阿克哈努什為自己的執政表現辯護，並誇耀疫情後的經濟復甦、成長以及社會計畫，包括擴大醫療保險覆蓋範圍和對低收入家庭的援助。

不過，這位64歲的富商因擁有摩洛哥最大的加油站網絡之一Afriquia而被指涉嫌利益衝突，引發批評。

要求阿克哈努什下台的青年抗議活動始於9月，促使當局承諾增加教育和醫療經費。

摩洛哥 總理
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本眾議院大選 朝野各黨魁12天拜票繞地球1.8圈

日本舉行大選「高市旋風」今對決強烈寒流 自民黨席次取決投票率

統一發票、教育政策等…泰大選政見暗藏台灣經驗 多政黨借鏡參考

他到好市多加油見1奇葩景象急呼「車主快回來」 加油站員工：很常見

相關新聞

力拼重回「可開戰正常國家」！高市若大勝 日本「和平憲法」恐成歷史

朝鮮日報報導，日本第51屆眾議院大選今日登場，外界高度關注自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，能否一舉拿下2/3席次，也就...

日本長生炭坑遺骨探勘行動意外，台籍潛水員客死異鄉

來自台灣的潛水員「Victor」徐巍（Wei Hsu，台灣潛水圈習慣稱呼徐大哥，日本媒體將其記為「魏修」）於2026年2月7日參加位在日本山口縣宇部市的長生海底炭坑遺骨挖掘行動時，潛水行動才過沒多久，便出現痙攣。同行的潛水夫緊急上岸回報狀況，並在立刻展開急救，最終仍送醫不治。享年57歲。

日本眾議院選舉今登場！高市早苗賭上首相大位 選戰變數一次看

彭博資訊報導，日本眾議院今日舉行投開票，預計當地8日晚間8時（台灣時間晚間7時）截止投票。日本首相高市早苗賭上首相大位拚...

日本眾議院大選投開票 各黨能源政策一次看

日本各黨均在這次眾議院大選端出能源政策。日媒分析，重新評價核能發電的政黨逐漸增加，多黨在公約（政見）之中，「零核電」的表...

日本各黨均主張下調消費稅 自民黨候選人意見分歧

日本媒體針對日本眾議院選舉候選人實施問卷調查，詢問他們對消費稅的想法，自民黨內74%的候選人認為應該「有限地減稅」，但有...

日本眾議院大選 朝野各黨魁12天拜票繞地球1.8圈

日本眾議院大選今天投開票，隨著最後的街頭演說於昨晚「選前之夜」落幕，朝野11個政黨黨魁在選戰期間為爭取選民支持，奔走全國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。