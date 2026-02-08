難擋青年示威改革壓力 摩洛哥總理放棄連任黨魁

摩洛哥總理阿克哈努什（Aziz Akhannouch）今天表示，他將不尋求連任黨魁；這意味就算他的政黨在今年議會選舉勝出，他也無法再次出任政府首腦。

阿克哈努什2021年起領導政府，但隨著摩洛哥青年去年年底要求對醫療和教育體系進行全面改革，他在「Z世代」抗議運動中面臨越來越高的下台聲浪。

在沿海城市傑迪達（El Jadida）黨內集會上，阿克哈努什告訴他所屬的「全國獨立人士聯盟黨」（RNI），他決定下台是「經過深思熟慮」。

根據慣例，摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）通常會任命贏得議會選舉的政黨領袖為總理。

下一次選舉定9月底舉行。

阿克哈努什為自己的執政表現辯護，並誇耀疫情後的經濟復甦、成長以及社會計畫，包括擴大醫療保險覆蓋範圍和對低收入家庭的援助。

不過，這位64歲的富商因擁有摩洛哥最大的加油站網絡之一Afriquia而被指涉嫌利益衝突，引發批評。

要求阿克哈努什下台的青年抗議活動始於9月，促使當局承諾增加教育和醫療經費。