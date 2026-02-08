泰國大選登場 投票所人潮湧現選民期待改變
泰國大選上午8時（台灣時間上午9時）正式展開，約5300萬名符合資格的選民，將選出眾議院500個席次，並同步就修憲案公投，決定泰國政治走向。各地投票所一早湧現人潮，分析指投票率可望接近2023年大選逾75%的水準。
泰國全國近10萬個投票所今天開放投票，投票所將開放至下午5時（台灣時間傍晚6時），預計今晚公布初步結果。
本屆選舉為「三合一」選舉，選民須在同一投票所依序投下3張選票，包括1張選區眾議員選票、1張政黨名單選票，以及1張修憲公投選票。
今天早上開始，曼谷多個投票所聚集人潮。選民阿麗莎（Arisara Praditsuwan）告訴中央社，為順利投票，她事前就查詢投票地點與名冊。她表示：「流程比想像中順利。雖然人多，但氣氛很好。」
阿麗莎說，早上剛開放投票時，就已經出現排隊人潮。
選民瓦麗叻（Walirat Thuthun Phupud）受訪表示，這次選舉除了國會改選，還有憲法公投，讓民眾更有「參與國家未來」的感覺。「我覺得這次來投票的人，比上一次更多。」
外界分析，這次大選投票率預計將接近歷史最高紀錄，即接近2023年逾75%的水準。泰國商會大學選前民調顯示，1280名受訪者中，約74%計劃投票，僅約1%表示不會投票，另有25%尚未決定。
剛結束值班、隨即來投票的醫師拉維什（Rawish Wimolwattanaphan）說，他覺得這次更多年輕人出來投票。
拉維什告訴中央社：「或許大家對改變有期待。即使結果不如預期，也願意接受。」
泰國法律規定，500席眾議員中，400席由選區候選人產生，另100席依政黨得票比例分配；憲法公投結果，則將決定國會是否正式啟動修憲程序。
根據各界分析，這次選舉將是人民黨（People's Party）、泰自豪黨（Bhumjaithai Party）和為泰黨（Pheu Thai Party）三強角逐；預估無一政黨能贏得過半席位，因此跨黨派組聯合政府幾乎無可避免。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。