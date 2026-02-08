快訊

兩年換3總理 泰國大選今投票改革派對決保守派

中央社／ 曼谷8日綜合外電報導
泰國前總理戴克辛。路透
泰國前總理戴克辛。路透

泰國大選今天展開投票，上屆大選得票率第一的高人氣改革派，將對陣最終奪下總理大位的保守派；與此同時，人在獄中的前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）仍對選情影響深遠。

法新社報導，這個東南亞國家的下屆政府，將必須處理與柬埔寨之間長期存在的邊界爭議。雙方緊張局勢在去年曾兩度惡化為致命衝突。

在現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）老家武里喃省（Buriram），一名64歲選民投下選票後表示：「我們需要能守護國家主權的強大領導人。住在這裡，邊境衝突讓我感到焦慮，以前壓根沒想過會發生戰爭。」

經濟成長乏力，旅遊業雖然至關重要，但入境人數尚未回到疫情前的高峰；此外，涉及數十億美元的跨國網路詐騙集團仍從鄰近多國運作。

根據預測，沒有任何政黨能取得絕對多數，在選舉結果揭曉後將展開聯合政府的組閣談判。

進步派人民黨（People's Party）的前身前進黨（Move Forward）在3年前的大選中贏得最多席次，但其候選人隨後被阻撓而無法奪下總理大位，該黨最終也遭到解散。

戴克辛所屬的為泰黨（Pheu Thai）在2023年大選排名第2，隨後與名列第3的保守派泰自豪黨（Bhumjaithai）結盟，不料其總理隨後卻遭憲法法庭解職。

戴克辛的女兒貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）接掌大權後，同樣難逃被司法裁定下台的命運。最終國會在9月點名由泰自豪黨領導人阿努廷繼位。短短兩年內，泰國政壇已3度易主。

總理 大選 阿努廷
