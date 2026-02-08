英王接待奈國總統國是訪問 加強經濟安全合作
白金漢宮今天聲明表示，英王查理三世（King Charles III）將於3月18日至19日迎接奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）的國是訪問。
聲明指出，提努布和夫人歐路梅莉（Olumeri Tinubu）將在倫敦西郊溫莎城堡（Windsor Castle），接受國王查爾斯與王后卡蜜拉（Queen Camilla）的款待。
英國和奈及利亞於2024年11月簽署戰略夥伴關係協議，強化兩國在經濟、移民及安全事務上的合作。
提努布來訪，是奈及利亞總統37年來首次正式國是訪問英國。
多年來奈及利亞政府在東北部與聖戰分子作戰；在西北部及中部地區，也面對重武裝幫派的威脅。
法新社報導，最近奈國中部奎拉州（Kwara State）發生逾160人喪生的屠殺事件，提努布歸咎於聖戰士所為。
奈及利亞國防部昨天表示，奈英兩國有意持續強化防禦合作。
人口2.3億的奈及利亞為非洲人口最多的國家，也是非洲最大經濟體之一。英國對外援助，奈及利亞是主要受援國，有眾多的僑民在英國定居。
