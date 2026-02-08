風暴來襲葡3地總統決選延期 西國農民損失慘重

伊比利半島（Iberian Peninsula）近幾周接連遭遇多場風暴，帶來豪雨、雷電、降雪與強風，今天又將迎來風暴馬塔（Marta）。

綜合路透社和法新社報導，西班牙南部安達魯西亞地區（Andalusia）有逾1.1萬人被迫撤離，全國近170條道路封閉；鄰國葡萄牙鐵路運輸也受到影響。

● 葡萄牙3自治市因風暴延後投票

在葡萄牙，受到最新生成、命名為「馬塔」的風暴影響，當局動員2萬6500多名救援人員至各地。根據當地媒體報導，一名46歲的義消今天試圖穿越淹水地區時喪生，成為馬塔肆虐下的首名罹難者。

極端氣候侵擾下，葡萄牙3個地方政府將原訂明天舉行的總統選舉延後一周舉辦。

氣象專家團隊指出，馬塔風暴預期將逐漸北上，並於今天午夜前離開葡萄牙。

在此之前，葡萄牙已遭風暴克莉絲汀（Kristin）和李奧納多（Leonardo）輪番肆虐；前者造成5人死亡、數百人受傷、數萬戶斷電，後者也釀1死。

● 西班牙作物損失慘重 農夫：大自然劫難

在西班牙，南部多地，特別是安達魯西亞（Andalusia）地區，今天處於僅次於紅色的橙色警戒狀態；西北部地區同樣因為面臨強降雨與劇烈暴風，而發布橙色警戒。

西班牙國家氣象局（AEMET）警告，風暴馬塔將帶來降雪及危險的沿海天氣，還會出現更多降雨。

安達魯西亞自治區政府主席莫雷諾（Juan Manuel Moreno）表示，「我們從未見過這種連續風暴」。他形容目前狀況「極為複雜」，數十條道路中斷，鐵路交通大幅停擺，「超過1.1萬人」撤離。

他補充，農業部門受災嚴重，修復道路費用將超過5億歐元（約新台幣190億元）。

安達魯西亞加地斯省（Cadiz）農牧協調組織（COAG）代表培瑞斯（Miguel Angel Perez）今天在西班牙國家電視台（TVE）受訪時說：「雨下個不停。像是青花椰菜、紅蘿蔔及白花椰菜等作物全被淹沒，數千公頃土地泡在水中。我們遭遇了真正的大自然劫難。」

培瑞斯指出，風暴已導致今年作物損失達數百萬歐元，農民將尋求政府協助。

安達魯西亞哥多華省（Cordoba）瓜達幾維河（Guadalquivir River）附近的多個住宅區，因水位急遽上升，昨天已被要求疏散。

西班牙副總理孟蒂羅（Maria Jesus Montero）警告，河流水位預計將在今天或明天達到最高峰。