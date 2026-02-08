日本眾議院大選投開票 各黨能源政策一次看

日本各黨均在這次眾議院大選端出能源政策。日媒分析，重新評價核能發電的政黨逐漸增加，多黨在公約（政見）之中，「零核電」的表述漸漸消失。

儘管如此，時事通信社指出，中部電力濱岡核電廠接受日本主管機關的重啟審核時，使用不當數據，再度引發外界對安全性的憂慮，進而使選民面臨艱難抉擇。

2011年3月11日東京電力福島第一核電廠發生核災過後，隔年的眾議院選舉，大多數的政黨基於重視安全的民意，紛紛打出「零核電」的政見，像是主張「2020年代零核電」、「2030年代零核電」、「盡速實現零核電」。

然而，隨著日本各地核電廠停機，以及俄羅斯入侵烏克蘭導致電價飆升，要求活用核電的聲音升高。再加上人工智慧（AI）普及帶動用電需求擴大，日本政府去年2月制定的能源基本計畫中，明確記載最大限度活用核能的方針。

在日本首相高市早苗去年10月上台後，地方政府加速核電廠重啟所需的同意程序，像是東京電力柏崎刈羽核電廠與北海道電力泊核電廠已經預計重啟。

這次眾議院選舉，執政的自民黨與日本維新會表示，計劃推動符合新管制標準的核電廠重啟，而新的管制標準則是建立在福島核災的教訓上。

在野黨方面，國民民主黨也重視脫碳化與穩定供電，主張儘早重啟核電廠；「未來團隊」則希望調整核電在電源結構占比，把2024年度的9.4%提高到2030年的2成。

立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟，則倡議邁向「未來不依賴核能的社會」。由於立憲民主黨過去在綱領中主張「儘早實現零核電社會」，此次被視為配合公明黨而轉向較務實路線。對此，中道共同代表野田佳彥說明，「在『不依賴』的延長線上，也能看見『零』的可能」，同時也表態可接受核電重啟。

關於其他在野黨，日本共產黨則堅持「零核電」方針；社民黨也主張廢核；令和新選組則要求立即廢止核電。

日本逐漸重啟核電廠之際，中部電力公司的不當行為在今年初曝光。中部電力申請重啟旗下濱岡核電廠，在日本主管機關原子力規制委員會（類似核能安全委員會）的審查中，中部電力可能刻意低估地震影響，引發外界質疑整體核電安全性以及審查體制。

報導總結，這次眾院選舉似乎也將成為重新思考核電利弊的契機。