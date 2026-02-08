快訊

日本眾議院大選投開票 各黨能源政策一次看

中央社／ 東京8日綜合外電報導
日本眾議院選舉8日投開票。圖為日本首相兼自民黨總裁高市早苗日前在東京一場競選集會上為候選人助選。 歐新社
日本眾議院選舉8日投開票。圖為日本首相兼自民黨總裁高市早苗日前在東京一場競選集會上為候選人助選。 歐新社

日本各黨均在這次眾議院大選端出能源政策。日媒分析，重新評價核能發電的政黨逐漸增加，多黨在公約（政見）之中，「零核電」的表述漸漸消失。

儘管如此，時事通信社指出，中部電力濱岡核電廠接受日本主管機關的重啟審核時，使用不當數據，再度引發外界對安全性的憂慮，進而使選民面臨艱難抉擇。

2011年3月11日東京電力福島第一核電廠發生核災過後，隔年的眾議院選舉，大多數的政黨基於重視安全的民意，紛紛打出「零核電」的政見，像是主張「2020年代零核電」、「2030年代零核電」、「盡速實現零核電」。

然而，隨著日本各地核電廠停機，以及俄羅斯入侵烏克蘭導致電價飆升，要求活用核電的聲音升高。再加上人工智慧（AI）普及帶動用電需求擴大，日本政府去年2月制定的能源基本計畫中，明確記載最大限度活用核能的方針。

在日本首相高市早苗去年10月上台後，地方政府加速核電廠重啟所需的同意程序，像是東京電力柏崎刈羽核電廠與北海道電力泊核電廠已經預計重啟。

這次眾議院選舉，執政的自民黨與日本維新會表示，計劃推動符合新管制標準的核電廠重啟，而新的管制標準則是建立在福島核災的教訓上。

在野黨方面，國民民主黨也重視脫碳化與穩定供電，主張儘早重啟核電廠；「未來團隊」則希望調整核電在電源結構占比，把2024年度的9.4%提高到2030年的2成。

立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟，則倡議邁向「未來不依賴核能的社會」。由於立憲民主黨過去在綱領中主張「儘早實現零核電社會」，此次被視為配合公明黨而轉向較務實路線。對此，中道共同代表野田佳彥說明，「在『不依賴』的延長線上，也能看見『零』的可能」，同時也表態可接受核電重啟。

關於其他在野黨，日本共產黨則堅持「零核電」方針；社民黨也主張廢核；令和新選組則要求立即廢止核電。

日本逐漸重啟核電廠之際，中部電力公司的不當行為在今年初曝光。中部電力申請重啟旗下濱岡核電廠，在日本主管機關原子力規制委員會（類似核能安全委員會）的審查中，中部電力可能刻意低估地震影響，引發外界質疑整體核電安全性以及審查體制。

報導總結，這次眾院選舉似乎也將成為重新思考核電利弊的契機。

核電 日本維新會 電力
