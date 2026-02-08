日本各黨均主張下調消費稅 自民黨候選人意見分歧

日本媒體針對日本眾議院選舉候選人實施問卷調查，詢問他們對消費稅的想法，自民黨內74%的候選人認為應該「有限地減稅」，但有20%的人認為應該維持目前稅率為10%的消費稅。

●逾8成候選人認為應減稅 日相高市沒回答

「讀賣新聞」報導，日本首相高市早苗1月19日表明解散眾院時打出消費稅減稅的方針，這延續自民黨與日本維新會聯合執政協議的內容，不過自民黨在這次眾院選舉的公約僅稱「將加速評估」相關細節。報導分析，這可能是導致自民黨內對此意見紛歧的原因。

自民黨內回答「應維持現狀」的候選人包含總務大臣林芳正、經濟產業大臣赤澤亮正、國土交通大臣金子恭之，除了這些現任閣員之外，日本前首相岸田文雄與石破茂，以及自民黨稅制調查會長小野寺五典等人也這麼認為。

而高市並未回覆問卷。

根據這次調查，74%自民黨候選人選擇「應有限地減稅」，占黨內多數，而自民黨內為第二多的意見為「維持現狀」達20%。

相較於去年的參議院選舉，自民黨當時未在公約打出消費稅減稅的政見，當時自民黨的候選人針對相同問題有72%的人認為「應維持現狀」。

其他政黨日本維新會、中道改革聯合、國民民主黨、參政黨的候選人幾乎是一面倒地回答「應有限地減稅」或「應永久性減稅與廢除消費稅」；「未來團隊」全員主張「應維持現狀」。

若以全體候選人來看的話，有47%的人認為「應有限地減稅」，占全體比例最多；其次為43%的候選人主張「應永久性減稅與廢除」，有8%候選人認為「應維持現狀」。

「讀賣新聞」在選舉公告前的1月20日起，針對1285名候選人實施調查，並獲得1251人的回覆，回收率約97%。

●日本朝野均端出調降消費稅政見

自民黨與日本維新會去年10月簽署的聯合執政協議，明確記載「將評估以兩年為限，不課徵消費稅，並研議相關立法」。

自民黨在這次選舉公約重申上述政策，且計劃在之後的「國民會議」加速評財源與進程等細節；維新會的公約也是計劃以兩年為期限，把食品消費稅歸零。

「中道改革聯合」（簡稱中道）的基本政策明確記載「食品消費稅永久性歸零」，並且計劃新設官方基金等，作為減稅後的財源。中道由立憲民主黨與公明黨為主的前眾議員所組成。

另一個在野黨國民民主黨則主張在實質薪資成長之前，把消費稅率調降到5%；其他在野黨令和新選組、參政黨、社民黨、共產黨也認同廢除消費稅；保守黨傾向把食品消費稅率降為0%。

●專家：暫降食品消費稅效果有限且伴隨風險

「日本經濟新聞」報導，野村綜合研究所執行經濟學家木內登英表示，如果暫時把食品消費稅降為零，實質國內生產毛額（GDP）在一年內可望提升0.22%，但第二年起幾乎無法期待推升效果。

木內以這個假設進一步分析，「若日圓因財政與貨幣信任受損而貶值、利率上升，與對日本經濟造成的代價相比，（這項措施）在經濟上的好處非常有限」。

高市政府主張，應該採行「給付型稅額扣抵」當作支援中低收入者的措施，方式是結合可從所得稅額中扣除一定金額的稅額減免與提供給付。木內指出：「若要對財政展現負責的態度，與應該優先加快討論給付型稅額扣抵。」

消費稅減稅除了可望刺激需求也存在著風險。「日本經濟新聞」點出連帶風險是推升物價，以及讓原本必要的成長策略討論被掩蓋。

另外，若因財源不明的大規模減稅動搖日本財政信任，也可能影響高市政府重視的人工智慧（AI）、半導體等17個領域的成長投資。