日本眾議院大選 朝野各黨魁12天拜票繞地球1.8圈

日本眾議院大選今天投開票，隨著最後的街頭演說於昨晚「選前之夜」落幕，朝野11個政黨黨魁在選戰期間為爭取選民支持，奔走全國的距離也得以結算。根據讀賣新聞統計，11人在12天選戰期間拜票距離達約7萬4544公里，相當於繞地球約1.8圈。

其中，日本首相、自民黨總裁高市早苗以約1萬2480公里居冠。她在處理公務的空檔深入北海道、鹿兒島等23個都道府縣的激戰選區助選，不過並未前往聯合執政夥伴日本維新會的大本營大阪。

高市在12天選戰期間，還會見了訪問日本的英國首相施凱爾（Keir Starmer），並於5日會見台積電董事長魏哲家，確認台積電熊本二廠從原本規劃的成熟製程，轉攻3奈米先進製程，公務、選務兩頭燒。

中道改革聯合共同代表野田佳彥移動距離約5715公里，並與同為共同代表、出身公明黨的齊藤鐵夫一同站上街頭發表演說。選戰後半段，兩人將活動重心集中在首都圈都會地區。

維新會代表、前大阪府知事吉村洋文，則以大阪府為中心，重點巡迴近畿地區，選戰末期加強府內膠著選區，累計移動約3071公里。

國民民主黨代表玉木雄一郎飛遍全國，將重心放在城市主要車站的街頭演說，力圖擴大上班族與無黨派選民的支持基礎，移動距離8003公里。在單一選區推出182名候選人的參政黨，代表神谷宗幣奔赴各地為候選人助選，移動距離7089公里。

社會民主黨黨魁福島瑞穗多次前往沖繩與九州，來回奔波累積1萬847公里；日本共產黨委員長田村智子則從北海道一路跑到沖繩，全國跑透透助選，移動距離1萬644公里。

令和新選組代表山本太郎因病一度減少政治活動，但自5日起重返都市街頭參與選戰後半段造勢。

此外，「減稅日本．憂國聯合」共同代表原口一博主要深耕家鄉佐賀；日本保守黨代表百田尚樹多在東京等大城市活動；「未來團隊」黨魁安野貴博則以東京的主要車站為中心發表演說，爭取選民支持。

讀賣新聞指出，相關拜票距離是依據各黨提供資料，將活動地點以直線方式連結後計算得出，公務與視察行程未列入統計。