力拼重回「可開戰正常國家」！高市若大勝 日本「和平憲法」恐成歷史

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本8日舉行第51屆眾議院選舉，圖為民眾前往東京一處投票所投票。法新社
朝鮮日報報導，日本第51屆眾議院大選今日登場，外界高度關注自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，能否一舉拿下2/3席次，也就是約310席的「修憲席次」。一旦在眾院達到2/3席次的門檻，將加速推動「在憲法中明記自衛隊」等修憲議程，使自衛隊變成軍隊，日本可能回復為可開戰的「正常國家」。

多家日本媒體民調與選情分析普遍看好執政陣營，認為達到過半門檻233席機會高外，甚至可能進一步挑戰2/3門檻，成為左右修憲走向的關鍵變數。

高市早苗去年當選自民黨總裁，改與立場更右的日本維新會結盟，並將修憲列為核心政治目標之一。在安保與修憲方面的政見，自民黨提出，以「在憲法中明記自衛隊」為核心的修憲；修訂安保相關3份文件，以及放寬防衛裝備出口限制等。

日本現行憲法第9條規定永遠放棄戰爭、禁止維持武裝力量以及不承認交戰權，因而又被稱為「和平憲法」。但自民黨與維新會主張在第9條新增條文，明文承認自衛隊。

修憲程序上，必須先在眾議院與參議院分別取得2/3以上贊成提出修憲案，再交由國民投票定案。

執政聯盟在參議院尚未過半，修憲能否跨過最後程序門檻仍存在挑戰。不過，若執政聯盟在眾議院先取得2/3席次，將顯著強化議題主導權，使修憲討論更容易推進，並對參議院與在野黨形成更大政治壓力。

除「明記自衛隊」外，執政陣營也主張推動「緊急事態條款」，讓內閣在大規模災害或軍事攻擊等情況下獲得更大權限，包括立法層面的應變空間。在野黨批評，這可能導致權力過度集中，甚至形成走向獨裁的制度入口。但在區域安全情勢緊張、社會對安全焦慮升高的背景下，相關主張仍有一定民意支撐。

在更具爭議的議題上，日本維新會也主張公開討論「核共享」，也就是在日本部署美國核武。雖然高市仍表態維持「非核三原則」，但在強調嚇阻中國大陸與北韓威脅的論述下，核政策是否從禁忌議題轉向制度性辯論，成為選後另一項觀察焦點。

日本維新會 修憲 自衛隊
