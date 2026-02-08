日本眾院大選今投開票 高市早苗可望大勝豪雪擾選情

快訊

中央社／ 東京8日綜合外電報導
日相高市早苗。 美聯社
日本眾議院選舉今天投開票，外界預期現任首相高市早苗將以壓倒性優勢勝出；然而，日本部分地區遭遇破紀錄降雪，選民出門意願可能受影響。

路透社報導，多項民調顯示，日本首位女性領導人高市早苗所率領的保守派聯盟，有望在眾議院465席中拿下超過300席，遠高於目前力保的233席。

若高市早苗所帶領的自民黨與日本維新會組成的聯盟能奪下310席，將可推翻由反對派掌控的參議院決議。

她曾誓言，若執政聯盟失去過半席次，她將下台負責。

現年64歲的高市早苗去年10月當選自民黨總裁後出任首相，隨著民調支持度節節高升，她試圖在這場冬季選舉中尋求選民授權。

高市早苗以直言不諱的作風與勤奮形象贏得支持，尤其受到年輕選民青睞。她加速擴張軍費以抗衡中國，進而引發外交爭議，同時推動經濟刺激措施與減稅政策，令金融市場感到不安。

為緩解日圓大幅貶值帶來的物價飛漲，她承諾將暫停對食品課徵8%的消費稅兩年，以減輕家計負擔。

氣象預報顯示，日本北部與東部地區今天降雪量將高達70公分，部分選民必須冒著暴風雪前往投票，親自為高市內閣的表現打分數。這是日本戰後第3次在2月舉行選舉，此類選舉通常會選在氣候較溫和的月份。

在北部的農業地帶新潟縣長岡市，昨天路邊積雪已超過1公尺，競選人員不斷呼籲民眾儘早投票，以避開預期中的暴雪。

日本維新會 高市早苗
